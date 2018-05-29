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Маша Ефросинина стала послом фонда ООН

67 Читати новину українською
Маша Ефросинина стала послом фонда ООН
Маша Ефросинина стала послом фонда ООН / Фото из открытых источников

Украинская телеведущая Маша Ефросинина стала послом почетного фонда ООН по вопросам народонаселения в Украине.

Маша Ефросинина стала почетным послом ООН не только в Украине, но и в странах Восточной Европы. Об этом сообщает ее младшая сестра Лиза Ефросинина на своей странице в Instagram.

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Хочу поздравить свою сестру, которая получила статус почетного посла ООН не только в Украине, но и в странах Восточной Европы,
– написала Лиза Ефросинина в подписи к фото.


На вручении награды присутствовали дети и муж Маши Ефросининой

Напомним, 25 мая украинская телеведущая Маша Ефросинина отметила свой день рождения. Звезде исполнилось 39 лет. Популярная телеведущая Маша Ефросинина решила отметить праздник в столице Бельгии – Брюсселе.

Кто такая Маша Ефросинина?Украинская телеведущая, известная по участию в проектах "Сердца трех", "Модный приговор", "Фабрика звезд", "Сюрприз, сюрприз!", "Хочешь? Пой!" Маша Ефросинина вместе с бизнесменом Тимуром Хромаевым воспитывает двоих детей.

Теги: Новости Украины LifeStyle ООН
Источник: 24 Канал
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