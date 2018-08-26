Маша Ефросинина трогательно поздравила сына с днем рождения

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что 25 августа ее сыну Александру исполнилось четыре года.

Маша Ефросинина распространила поздравление на своей странице в Instagram.

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Счастливая мама опубликовала черно-белый снимок, на котором телеведущая нежно обнимает мальчика.

Моему мальчику сегодня 4 года! Очень он у нас получился отличный! Светлый и добрый мальчишка, осмотрительный и рассудительный! Неженка и хохотун!

– прокомментировала фотографию Маша.

Кроме того, Ефросинина рассказала о том, что Александр попросил на день рождения.

"Сказал сегодня, что ему ничего из подарков не нужно, поскольку у него и так много машинок... ну, разве что неплохо купить еще стопятьсоттищ полицейских. Спасибо, что вы с таким теплом всегда к нему!" – добавила она.