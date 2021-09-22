Врезался в фуру и загорелся: произошла смертельная авария на трассе Киев – Одесса
Источник:фейсбук Ирина Гриб
На трассе Одесса – Киев 22 сентября легковушка Toyota на большой скорости врезалась в фуру. После этого авто загорелось и из него шел густой черный дым.
Сообщают, что водитель легкового автомобиля сразу погиб. Об этом написала на своей странице очевидец этих событий Ирина Гриб. Также она обнародовала фото и видео этого пожара.
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Автомобиль, который загорелся после аварии / Фото Ирины Гриб
Грузовик отъехал в сторону
На фото с места видно, что огонь охватил практически весь автомобиль. А вот грузовик был довольно далеко от этого места. Вероятно легковушка врезалась в его заднюю часть, поэтому авто без проблем отбыло на безопасное расстояние, когда начался пожар.
Были ли какие-то повреждения у фуры – пока неизвестно. Авария произошла неподалеку от въезда в село Старые Маяки. Оба транспортные средства двигались в направлении Киева. Тело погибшего лежало на обочине. Вероятно, его туда оттащили, чтобы оно не сгорело.
Легковушка пылает после столкновения с фурой: смотрите видео Ирины Гриб
Похожая авария недавно
В Кривом Роге ночью 21 сентября легковушка на большой скорости влетела в дерево и загорелась. Впоследствии оказалось, что внутри была 29 летняя водитель.
Женщина скончалась от полученных травм, однако тело смогли достать до начала пожара. На тушение пламени спасателям понадобилось 20 минут.