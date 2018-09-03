Машина влетела под фуру: под Киевом случилось ужасное ДТП

3 сентября под Киевом произошла страшная авария: Toyota Land Cruiser Prado влетела под фуру. Спасателям пришлось вырезать водителя автомобиля из его же машины. Его доставили в больницу, сейчас информации о состоянии пострадавшего нет.

Об этом информирует Facebook-сообщество "dtp.kiev.ua".

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Ужасное ДТП с пострадавшими на Одесской трассе. В районе съезда на село Вита-Почтовая автомобиль марки Toyota Land Cruiser Prado залетел под фуру. Водителя зажало в машине. На месте работали спасатели, мужчину достали из авто. Также на место инцидента прибыли несколько бригад скорой помощи и патрульная полиция,

– говорится в заметке.

Отмечается, что водителя госпитализировали. Информации о его состоянии пока нет. Также пока неизвестно, что могло стать причиной такой ужасной аварии.

"Машину до пассажирских мест загнало под грузовик", – уточняют в сообществе.