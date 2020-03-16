Машина влетела в минимаркет на Днепропетровщине: есть пострадавшие – фото
В Днепропетровской области автомобиль въехал в минимаркет. В результате пострадали два человека, они находятся в тяжелом состоянии.
ДТП произошло ночью 16 марта возле поселка Новоселовка Новомосковского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
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Водитель Skoda Octavia не справился с управлением и влетел в минимаркет "Маяк". В результате два человека оказались зажаты в автомобиле и нуждались в помощи.
Спасателям пришлось деблокировать пассажиров авто / Фото ГСЧС
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