Машина влетела в минимаркет на Днепропетровщине: есть пострадавшие – фото

В Днепропетровской области автомобиль въехал в минимаркет. В результате пострадали два человека, они находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло ночью 16 марта возле поселка Новоселовка Новомосковского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. К теме Ужасная авария в Киеве: пассажир погиб, водитель в критическом состоянии – фото Водитель Skoda Octavia не справился с управлением и влетел в минимаркет "Маяк". В результате два человека оказались зажаты в автомобиле и нуждались в помощи.

Спасателям пришлось деблокировать пассажиров авто / Фото ГСЧС