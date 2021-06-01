Машинист едва успел затормозить: в Харькове иностранец бросился под поезд метро – видео

В Харькове иностранец бросился под поезд метро. Он прыгнул на рельсы и, вероятно, хотел совершить самоубийство, но, к счастью, не удалось.

Инцидент произошел вечером 31 мая на станции "Алексеевка". Машинист едва успел затормозить.

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Мужчину задержали

Правоохранители задержали мужчину. В телеграм-каналах пишут, что его "повязали в наручники и увели". В сети опубликовали видео инцидента, на котором видно, как мужчина общается с охраной метро. Теперь с ним работают полицейские.

К слову, отметили, что на график движения поездов происшествие не повлияло.

Последние инциденты в метро

В Киеве молодежь устроила рейв в метро. Они пришли туда с диджеем и отрывались под музыку, когда там были другие пассажиры.

На станции метро "Лесная" в Киеве беременная женщина начала рожать. Когда медики приехали на вызов, младенец уже родился.

В Киеве 7 мая "заминировали" торговые центры и станции метро. Никакой взрывчатки так и не нашли.

Также в киевском метро в феврале мужчина упал с платформы на рельсы. Это произошло на станции "Майдан Независимости".