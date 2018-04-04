09:08
4 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
16°C 5°C
  • четверг
    13°C 7°C
  • пятница
    15°C 8°C
  • суббота
    10°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сырная катастрофа. Защитник Путин
Вєсті Кремля
23:55, 3 апреля
Вести.UA. Клубничка Луценко. Взвешенные чиновники
Вєсті.UA
22:29, 3 апреля
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Блоги Ольга Бродская
ИВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
Ольга Бродская

Машиніст київського метро може вбити пасажирів

366
Метро Києва
Метро Києва / 5 канал

На сайті електронних петицій з'явилася ще одна. Стосується вона киян і гостей столиці, які користуються метрополітеном.

Ні, мова не про метро на Троєщину – тут ніяка петиція не пришвидшить процес. Мова не йде і про новий рухомий склад. Петиція не стосується шахраїв, бомжів і продовження руху метро на ніч. Петиція проти Капітана Гальмо.

Читайте також: Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами

Текст петиції доступно пояснює, у чому справа:

За штурвал одного з поїздів сідає людина, яка розганяє рухомий склад, забитий пасажирами, до максимальної швидкості, а потім… Різко тисне на гальма. Після цього, традиційно, підземний керманич дає пару секунд спокою, щоб всі змогли насолодитись ароматом гальмівних колодок, яким заповнюється тунель. І поїзд Капітана Гальмо знову бере розгін. Між двома станціями він встигає провести цей ритуал два-три рази.

Відбувається все це на червоній гілці, і в петиції є цьому пояснення: "Він не просто так обрав для своїх забав саме червону гілку метро. Адже тутешня станція "Арсенальна" є однією з найглибших у світі. Мабуть, Капітану приємно відчувати близькість пекла та свого безпосереднього наставника – Вельзевула".

Автор петиції, киянин Тарас Боровський, закликає розшукати горе-машиніста, відібрати у нього права на керування поїздами підземки та змусити розказати всю правду про екстремальне водіння.

Взагалі у годину пік зупинки поїздів між станціями відбуваються часто, оскільки в цей період інтервал руху зменшується і поїзди грають у доганялки. Але до петицій поки що не доходило.

Мабуть, пана Тараса реально дістало, що він не може розслабитись дорогою. А, може, під час однієї з таких екстрених зупинок він вилив на себе гарячу каву. І добре, якщо максимальна шкода від такого гальмування — розлита кава. Адже, якщо серйозно, пасажир може впасти, вдаритися головою і отримати смертельну травму.

А КМДА запускає конкурс на талісман Києва. Переможець отримає 140 тисяч гривень, а столиця — новий символ. Може, запропонувати Капітана Гальмо?

Читайте також: Навчання по-новому: українські школярі залишаться без фізики та хімії

Автор: Ольга Бродская
Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Публикации Законодательство Законопроект
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Машиніст київського метро може вбити пасажирів
сегодня, 08:41 Машиніст київського метро може вбити пасажирів
Ольга Бродська 356
Perekhodymo na latynku: будут ли украинцы писать латиницей
3 апреля, 22:00 Perekhodymo na latynku: будут ли украинцы писать латиницей
Наталія Лебідь 322
Стрельба в штаб-квартире YouTube: опубликовали фото нападающей
сегодня, 08:45 Стрельба в штаб-квартире YouTube: опубликовали фото нападающей
201
Бьорндален завершил карьеру: что надо знать о короле биатлона
3 апреля, 21:21 Бьорндален завершил карьеру: что надо знать о короле биатлона
Наталя Сколоздра 478
Фестивали за границей 2018: горячая подборка из Европы и США
3 апреля, 20:15 Фестивали за границей 2018: горячая подборка из Европы и США
Настя Сукач 127
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук