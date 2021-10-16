Машиниста метро в Харькове, который избил пьяного пассажира, отстранили от работы

В Харькове машиниста метро, который избил пассажира, распивавшего пиво в вагоне, отстранили от работы. Сейчас идет служебная проверка.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковского метрополитена Алексей Битнер.

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Что говорят в полиции

Пресс-секретарь полиции области Елена Соболевская проинформировала, что правоохранители выясняют обстоятельства конфликта. По ее словам, после инцидента никто из участников драки с заявлением не обращался.

Кроме этого, известно, что 16 октября поступил рапорт сотрудника полиции о том, что в сети интернет выявлено видео, на котором машинист электропоезда бьет неизвестного мужчину.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отдела полиции в метрополитене,

– добавили в Нацполиции.

Драка в метро Харькова

Конфликт произошел вечером 15 октября на станции метро "Проспект Гагарина" в Харькове. Драку сняли пассажиры – ролик попал в соцсети.