Машиниста метро в Харькове, который избил пьяного пассажира, отстранили от работы
Источник:"Суспільне"
В Харькове машиниста метро, который избил пассажира, распивавшего пиво в вагоне, отстранили от работы. Сейчас идет служебная проверка.
Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковского метрополитена Алексей Битнер.
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Что говорят в полиции
Пресс-секретарь полиции области Елена Соболевская проинформировала, что правоохранители выясняют обстоятельства конфликта. По ее словам, после инцидента никто из участников драки с заявлением не обращался.
Кроме этого, известно, что 16 октября поступил рапорт сотрудника полиции о том, что в сети интернет выявлено видео, на котором машинист электропоезда бьет неизвестного мужчину.
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отдела полиции в метрополитене,
– добавили в Нацполиции.
Драка в метро Харькова
Конфликт произошел вечером 15 октября на станции метро "Проспект Гагарина" в Харькове. Драку сняли пассажиры – ролик попал в соцсети.
- На нем видно, как машинист бьет по голове пассажира с пластиковой бутылкой, похожей на пивную. Тот сопротивляется, падает на пол и встает.