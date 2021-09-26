Трагедия произошла под вечер 26 сентября. На вызов сразу поспешили две бригады спасателей.

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Водитель не справился с управлением и выехал на обочину

Сотрудники ГСЧС считают, что водитель не справился с управлением и из-за этого выехал на обочину. Там BMW врезался в дерево и перевернулся. Машина была полностью искорежена. Человека, который в ней застрял, пришлось вытаскивать свидетелям аварии.

Водителя достали еще живым и экстренно направили в больницу. Однако, к сожалению, до медучреждения пострадавшего довезти не успели. Мужчина умер по дороге. Спасатели отключили питание машины, чтобы она не вспыхнула.

Смотрите фото с места ужасной аварии / Фото ГСЧС:

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