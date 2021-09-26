Машину смяло после столкновения с деревом: смертельное ДТП на Днепропетровщине
На Днепропетровщине недалеко от поселка Преображенка произошла смертельная авария. Автомобиль BMW врезался в дерево, а затем перевернулся. К сожалению, спасти водителя не удалось.
Трагедия произошла под вечер 26 сентября. На вызов сразу поспешили две бригады спасателей.
Ранее На Херсонщине в тройном ДТП погибли два человека: жуткие фото
Водитель не справился с управлением и выехал на обочину
Сотрудники ГСЧС считают, что водитель не справился с управлением и из-за этого выехал на обочину. Там BMW врезался в дерево и перевернулся. Машина была полностью искорежена. Человека, который в ней застрял, пришлось вытаскивать свидетелям аварии.
Водителя достали еще живым и экстренно направили в больницу. Однако, к сожалению, до медучреждения пострадавшего довезти не успели. Мужчина умер по дороге. Спасатели отключили питание машины, чтобы она не вспыхнула.
Смотрите фото с места ужасной аварии / Фото ГСЧС:
Коротко о последних резонансных ДТП в Украине:
- Под Полтавой машина, за рулем которой, вероятно, был нетрезвый водитель, слетела в реку. Три человека погибли.
- На Киевщине несовершеннолетний мотоциклист сбил женщину, она умерла от полученных травм в больнице.
- 24 сентября в столице внедорожник на полной скорости врезался в маршрутку с пассажирами.
- В этот же день на Харьковщине из грузовика посыпались бревна – прямо на микроавтобус, ехавший позади. Вследствие этого бус слетел в кювет.