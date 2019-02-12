Машину представителя "Свободы" сожгли в Киеве: политик обвиняет строительную мафию

В Киеве в одном из дворов на проспекте Победы неизвестные подожгли автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий семье представителя "Свободы" в Киевсовете и главы киевской ячейки националистического общественного объединения "Сокол" Владимира Назаренко. По словам самого политика, его пытаются запугать за его "принципиальную политическую позицию".

Как рассказал "свободовец" в комментарии 24 каналу, инцидент случился в ночь на 12 февраля, а именно около двух ночи.

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"Около 1:50 ночи проснулся от сигнализации автомобиля моей мамы. Сама машина находится в пользовании нашей семьи. По прописке я проживаю с родителями. И под окнами дома увидел, как из салона, примерно с водительского места, вырывается пламя. Автомобиль был припаркован прямо под окнами квартиры", – отметил политик.

Posted by Volodymyr Nazarenko on Monday, 11 February 2019

Владимир Назаренко отмечает, что это спланированный поджог автомобиля и не может быть коротким замыканием.

Разбили окно, забросили какую-то зажигательную смесь и подожгли. Ведь когда машина горела, полным ходом звучала сигнализация. Злоумышленники увидели, что я около часа ночи на этой машине вернулся из приемной своей – мы готовимся к празднованию 125-летия "Сокола", планируем большой марш,

– подчеркнул он.

Видео с места поджога авто представителя "Свободы" Назаренко в Киеве​

По его словам, таким образом на него пытаются давить политические оппоненты, чтобы запугать: это либо связано с выборами и его поддержкой кандидата в президенты от "Свободы" Руслана Кошулинского, или связано с его принципиальной позицией в земельной комиссии Киевсовета, в которую он входит. Относительно последнего, то Владимир Назаренко считает, что это дело рук строительной мафии в Киеве.

Также националист сообщил, что ранее ему угрожали, в частности представители ZIM Capital Group, которая занимается проектированием и строительством многих объектов в Киеве. Эту компанию связывают с нардепом от БПП Дмитрием Андриевским. Депутат, со своей стороны, публично не скрывает свое сотрудничество с ZIM Capital.

В Киеве на проспекте Победы сгорела Toyota Land Cruiser Posted by Информатор Киев on Monday, 11 February 2019

История конфликта между "Свободой" и " ZIM Capital тянется уже давно. К примеру, летом 2018 года владелец этой компании Александр Заголюк публично назвал депутата Киевсовета от этой политсилы Игоря Мирошниченко вымогателем и обвинил в рейдерстве.

Как убеждал бизнесмен, "свободовец" требовал 200 квадратных метров коммерческих помещений, что эквивалентно 400 тысячам долларов. За такую цену политик якобы обещал не вмешиваться в деятельность застройщика и обеспечить спокойную обстановку на строительной площадке жилого комплекса ParkLand. Однако, не получив желаемого, утверждает Заголюк, Мирошниченко начал искусственно раздувать конфликт вокруг строительства, чтобы "дожать" застройщика.

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Мірошниченко та детектор брехні Цікаве відео))) Posted by Polit-Expert on Friday, 27 July 2018

За последнее время было и несколько нападений на меня. Буквально четыре месяца назад на меня возле дома с дубинками нападали и с ножами – видимо, хотели подрезать, или нанести серьезные телесные повреждения. Около двух-трех недель назад на меня нападали в раздевалке финтес-клуба Sport Life, когда я занимался спортом. Отмечу, что в раздевалке нет камер. Впоследствии полиция нападавших отпустила и никого больше не нашла – то есть никаких действий и никакой реакции. Не было никакой реакции и относительно предыдущих нападений, хотя я сделал все зависящие от меня действия: писал заявления, давал показания, проходил судмедэкспертизу. Правоохранители нападавших так и не нашли... Сейчас же начинается форма давления через родителей,

– констатирует глава киевского "Сокола".

Владимир Назаренко добавляет, что в машине был установлен газовый баллон, однако, к счастью, он не взорвался. Кроме того, именно авто является старым, 2003 года выпуска. Машина выгорела до основания и горела ярко. Сотрудники ГСЧС пожар все же ликвидировали. Кроме того, на месте работали правоохранители, медики и сотрудники СБУ.

"Будет жесткий и точный ответ националистов. Буду требовать от правоохранительных органов соответствующих действий. Враги нации получат по заслугам", – подытожил политик.