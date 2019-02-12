Машину представителя "Свободы" сожгли в Киеве: политик обвиняет строительную мафию
В Киеве в одном из дворов на проспекте Победы неизвестные подожгли автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий семье представителя "Свободы" в Киевсовете и главы киевской ячейки националистического общественного объединения "Сокол" Владимира Назаренко. По словам самого политика, его пытаются запугать за его "принципиальную политическую позицию".
Как рассказал "свободовец" в комментарии 24 каналу, инцидент случился в ночь на 12 февраля, а именно около двух ночи.
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"Около 1:50 ночи проснулся от сигнализации автомобиля моей мамы. Сама машина находится в пользовании нашей семьи. По прописке я проживаю с родителями. И под окнами дома увидел, как из салона, примерно с водительского места, вырывается пламя. Автомобиль был припаркован прямо под окнами квартиры", – отметил политик.
Владимир Назаренко отмечает, что это спланированный поджог автомобиля и не может быть коротким замыканием.
Разбили окно, забросили какую-то зажигательную смесь и подожгли. Ведь когда машина горела, полным ходом звучала сигнализация. Злоумышленники увидели, что я около часа ночи на этой машине вернулся из приемной своей – мы готовимся к празднованию 125-летия "Сокола", планируем большой марш,
– подчеркнул он.
Видео с места поджога авто представителя "Свободы" Назаренко в Киеве
По его словам, таким образом на него пытаются давить политические оппоненты, чтобы запугать: это либо связано с выборами и его поддержкой кандидата в президенты от "Свободы" Руслана Кошулинского, или связано с его принципиальной позицией в земельной комиссии Киевсовета, в которую он входит. Относительно последнего, то Владимир Назаренко считает, что это дело рук строительной мафии в Киеве.
Также националист сообщил, что ранее ему угрожали, в частности представители ZIM Capital Group, которая занимается проектированием и строительством многих объектов в Киеве. Эту компанию связывают с нардепом от БПП Дмитрием Андриевским. Депутат, со своей стороны, публично не скрывает свое сотрудничество с ZIM Capital.
История конфликта между "Свободой" и " ZIM Capital тянется уже давно. К примеру, летом 2018 года владелец этой компании Александр Заголюк публично назвал депутата Киевсовета от этой политсилы Игоря Мирошниченко вымогателем и обвинил в рейдерстве.
Как убеждал бизнесмен, "свободовец" требовал 200 квадратных метров коммерческих помещений, что эквивалентно 400 тысячам долларов. За такую цену политик якобы обещал не вмешиваться в деятельность застройщика и обеспечить спокойную обстановку на строительной площадке жилого комплекса ParkLand. Однако, не получив желаемого, утверждает Заголюк, Мирошниченко начал искусственно раздувать конфликт вокруг строительства, чтобы "дожать" застройщика.
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Конфликт Мирошниченко и Заголюка: смотрите видео (Внимание! Ненормативная лексика. 18+)
За последнее время было и несколько нападений на меня. Буквально четыре месяца назад на меня возле дома с дубинками нападали и с ножами – видимо, хотели подрезать, или нанести серьезные телесные повреждения. Около двух-трех недель назад на меня нападали в раздевалке финтес-клуба Sport Life, когда я занимался спортом. Отмечу, что в раздевалке нет камер. Впоследствии полиция нападавших отпустила и никого больше не нашла – то есть никаких действий и никакой реакции. Не было никакой реакции и относительно предыдущих нападений, хотя я сделал все зависящие от меня действия: писал заявления, давал показания, проходил судмедэкспертизу. Правоохранители нападавших так и не нашли... Сейчас же начинается форма давления через родителей,
– констатирует глава киевского "Сокола".
Владимир Назаренко добавляет, что в машине был установлен газовый баллон, однако, к счастью, он не взорвался. Кроме того, именно авто является старым, 2003 года выпуска. Машина выгорела до основания и горела ярко. Сотрудники ГСЧС пожар все же ликвидировали. Кроме того, на месте работали правоохранители, медики и сотрудники СБУ.
"Будет жесткий и точный ответ националистов. Буду требовать от правоохранительных органов соответствующих действий. Враги нации получат по заслугам", – подытожил политик.
Пожар в авто мог иметь серьезные последствия, поскольку в нем было установлено газовый баллон / Facebook-страница Владимира Назаренко, "Информатор", пресс-служба управления ГСЧС в Киеве
В полиции Киева подтвердили факт происшествия. Также здесь сообщили, что правоохранители открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса о "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
Вероятной причиной пожара правоохранители называют "занос постороннего источника зажигания". То есть, предварительно было установлено, что неизвестные разбили стекло и забросили в салон внедорожника неизвестное вещество, в результате чего машина загорелась. Сейчас идет розыск причастных к инциденту лиц.
Прокомментировали ночной пожар и в ГСЧС. В ведомстве сообщили, что машина загорелась около 3-этажного жилого дома на проспекте Победы, 37.
В результате пожара в автомобиле Toyota Land Cruizer сгорел салон автомобиля, моторный отсек, лобовое и боковые стекла, передний бампер, фары, капот и повреждено лакокрасочное покрытие,
– рассказала в комментарии 24 каналу спикер ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.