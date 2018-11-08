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      "Машину жалко": в России женщина на скорости сбила школьников и удивила поведением после (18+)

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      Женщина совершила жуткий наезд на подростков в России, но жалко ей стало ее машину
      Женщина совершила жуткий наезд на подростков в России, но жалко ей стало ее машину / Скриншот с видео

      Довольно резонансное ДТП произошло в российском Подмосковье. Тут на полной скорости автомобиль сбил трех девятиклассников. Однако, поведение водителя после инцидента, мягко говоря удивляет,

      О событии пишет Telegram-канал "Двач".

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      "Очевидцы рассказывают, что после аварии она вышла из машины со словами: "Извините, друзья!" Однако, увидев повреждение автомобиля, переключила внимание на него: "Ой, машину разбила, как жалко", – говорится в заметке.

      Также ресурс опубликовал видео наезда на подростков.

      Внимание видео содержит кадры не для людей со слабой психикой (18+).

       

      Напомним, недавно в российской Тюмени 20-летняя девушка на Hyundai Solaris не справилась с управлением на оживленном перекрестке и в итоге врезалась в толпу с людьми, в результате чего 7 человек получили травмы.

      Теги: Новости России Скандал Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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