Машины серьезно пострадали в результате падения веток в центре Киева

1 апреля в Киеве на бульваре Тараса Шевченко возле станции метро "Университет" со старого дерева упала ветка прямо на автомобили. В результате из людей никто не пострадал, зато две машины были повреждены.

Как сообщают украинские СМИ, в результате падения ветки царапины и вмятины получили автомобили марок Dacia и Honda.

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На месте работали патрульные, и они вместе с владельцами авто начали составлять акты. Также сюда прибыла следственно-оперативная группа.

По словам владельцев машин, они работают неподалеку в офисе и всегда парковались на этом месте.

Заметим, что ветки перекрыли дорогу, поэтому некоторое время частью бульвара машины двигались медленно. Кроме того, на протяжении длительного периода ветки лежали на одном из транспортных средств.

Ветки упали на машины в центре Киева: видео