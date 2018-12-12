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      Маси Найем призывает людей выйти на Майдан из-за решения суда относительно Насирова

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      Роман Насиров
      Роман Насиров / 24 канал

      Брат народного депутата Мустафы Найема Маси призывает людей выйти на Майдан из-за решения Окружного админсуда Киева восстановить Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы.

      Адвокат призывает сегодня в 18 часов выйти под Стеллу в знак протеста.

      Читайте также: Решение суда еще не означает, что Насиров снова возглавит ГФС, – политтехнолог

      24 канал сообщал, что 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя ГФС Романа Насирова и обязал выплатить ему упущенный заработок. Однако уже известно, что правительство обжалует восстановление Насирова в должности.

      Маси Найем призывает украинцев показать, что им не все равно. Его сообщение уже собрало более тысячи лайков, а в комментариях десятки Faebook-пользователей соглашаются прийти на акцию.

      Напомним, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров отсрочил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

      31 января Кабмин уволил с должности председателя ГФС Романа Насирова.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Роман Насиров Государственная фискальная служба
      Источник: 24 Канал
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