Маск отказался менять модель управления компанией Tesla

Один из соучредителей и генеральный директор компании Tesla отказался менять стиль управления компанией. Об этом он заявил на своей странице в Twitter, ответив таким образом на письмо члена совета директоров Uber Technologies Аріанни Хаффингтон.

Об этом сообщает "Лига.Бизнес".

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Отметим, 17 августа Хаффингтон написала открытое письмо Маску в ответ на его интервью газете The New York Times, в котором призвала его изменить стиль управления компанией, обвинив в устаревшем, антинаучном и чудовищно неэффективном подходе к использованию человеческой энергии.

Ford & Tesla are the only 2 American car companies to avoid bankruptcy. I just got home from the factory. You think this is an option. It is not. — Elon Musk (@elonmusk) 19 серпня 2018 р.

Ford и Tesla – единственные американские автомобильные компании, которые избежали банкротства. Я только что вернулся домой с завода. Вы считаете, что это (изменение стиля управления – ред.) возможный подход. Это не так,

– написал Маск в ответ.

В интервью изданию глава Tesla рассказал, что он работает по 120 часов в неделю, а иногда и по 3-4 дня не покидает завод. Также он пожаловался, что последний год стал для него "самым тяжелым и болезненным" за всю карьеру. По его словам, свой 47 день рождения он отпраздновал на работе, а также всю ночь и день после него, и после этого еле успел на свадьбу брата.

Хаффингтон раскритиковала такой подход к ведению бизнеса.

Это похоже на попытку запустить нас в наше будущее чистой энергии (или в космос) с угольным паровым двигателем. Это просто не сработает,

– заявила она.

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По данным Blоomberg, после интервью Илона Маска акции Tesla упали на 8,9%, что является антирекордом за последние два года.

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