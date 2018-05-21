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Маск поделился секретами нового авто

14 Читати новину українською
Tesla
Tesla / Фото из открытых источников

Глава компании Tesla Илон Маск рассказал, каким будет двухмоторный электромобиль Model 3, что его готовят к выпуску в компании.

Секретами Маск делился в Twitter.

В передней и задней части авто будут два двигателя. Это сделали, чтобы в случае отказа одного из двигателей машина все же могла работать.

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Авто максимально будет ехать со скоростью до 250 километров в час, до 100 километров в час авто будет разгоняться за 3,5 секунды.

Заряда батареи хватает на 500 километров пути.

Цена новинки – 78 тысяч долларов

 

Теги: Авто 24 Tesla Илон Маск
Источник: 24 Канал
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