Маск поделился секретами нового авто
Глава компании Tesla Илон Маск рассказал, каким будет двухмоторный электромобиль Model 3, что его готовят к выпуску в компании.
Секретами Маск делился в Twitter.
В передней и задней части авто будут два двигателя. Это сделали, чтобы в случае отказа одного из двигателей машина все же могла работать.
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Авто максимально будет ехать со скоростью до 250 километров в час, до 100 километров в час авто будет разгоняться за 3,5 секунды.
Заряда батареи хватает на 500 километров пути.
Цена новинки – 78 тысяч долларов
Источник: 24 Канал
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