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Маск показал корабль, который будет отправлять людей в космос

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Космический корабль Crew Dragon
Космический корабль Crew Dragon / Фото из открытых источников

СЕО компании SpaceX Илон Маск показал космический корабль Crew Dragon, который предназначен для доставки экипажей на борт Международной космической станции.

Фото корабля Маск разместил в своем Twitter.

В одном таком модуле могут разместиться до семи астронавтов, планируемая стоимость доставки одного члена экипажа на орбиту – около 20 миллионов долларов.

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После завершения основных тестов в SpaceX корабль отправят в центр NASA в штате Огайо, где проведут исследования его прочности в вакууме. Компания планирует завершить этот этап в конце лета. Потом Crew Dragon отвезут на космодром во Флориде, где после финальных тестов его снарядят в ракету-носитель Falcon 9.

Сейчас все экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". Первый запуск Crew Dragon с людьми запланирован на декабрь.

 

Теги: Техно Илон Маск SpaceX Космос
Источник: 24 Канал
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