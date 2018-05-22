Маск показал корабль, который будет отправлять людей в космос

СЕО компании SpaceX Илон Маск показал космический корабль Crew Dragon, который предназначен для доставки экипажей на борт Международной космической станции.

Фото корабля Маск разместил в своем Twitter.

В одном таком модуле могут разместиться до семи астронавтов, планируемая стоимость доставки одного члена экипажа на орбиту – около 20 миллионов долларов.

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После завершения основных тестов в SpaceX корабль отправят в центр NASA в штате Огайо, где проведут исследования его прочности в вакууме. Компания планирует завершить этот этап в конце лета. Потом Crew Dragon отвезут на космодром во Флориде, где после финальных тестов его снарядят в ракету-носитель Falcon 9.

Сейчас все экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". Первый запуск Crew Dragon с людьми запланирован на декабрь.

SpaceX Crew Dragon ship in anechoic chamber for EMI testing before being sent to @NASA Plum Brook vacuum chamber pic.twitter.com/BckUBkroLw — Elon Musk (@elonmusk) 21 травня 2018 р.