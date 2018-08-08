Маск превращает Tesla в частную компанию: известна цена вопроса
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о намерении выкупить все акции компании и превратить ее из публичной в частную.
Об этом он написал в своем Twitter.
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"Думаю вывести Tesla с биржи при 420 долларах (за акцию, – ред.). Финансирование обеспечено", – отметил американский миллиардер.
В следующих сообщениях он выразил надежду, что все нынешние инвесторы Tesla останутся с компанией, даже если она станет частной.
Что интересно, после заявлений Маска о преобразования Tesla на частную компанию акции этого производителя электрокаров подскочили примерно на 7% – до 367 долларов за единицу.
На сегодня Илон Маск владеет примерно 20% компании Tesla.
Источник: 24 канал
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