Маск превращает Tesla в частную компанию: известна цена вопроса

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о намерении выкупить все акции компании и превратить ее из публичной в частную.

Об этом он написал в своем Twitter.

Читайте также: Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты о известном инженере

"Думаю вывести Tesla с биржи при 420 долларах (за акцию, – ред.). Финансирование обеспечено", – отметил американский миллиардер.

Shareholders could either to sell at 420 or hold shares & go private — Elon Musk (@elonmusk) 7 серпня 2018 р.

В следующих сообщениях он выразил надежду, что все нынешние инвесторы Tesla останутся с компанией, даже если она станет частной.

My hope is *all* current investors remain with Tesla even if we’re private. Would create special purpose fund enabling anyone to stay with Tesla. Already do this with Fidelity’s SpaceX investment. — Elon Musk (@elonmusk) 7 серпня 2018 р.

Что интересно, после заявлений Маска о преобразования Tesla на частную компанию акции этого производителя электрокаров подскочили примерно на 7% – до 367 долларов за единицу.

На сегодня Илон Маск владеет примерно 20% компании Tesla.