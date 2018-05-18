Маск рассказал детали о быстром и дешевом общественном транспорте от The Boring Company

Илон Маск и директор The Boring Company Стив Дэвис рассказали сколько будет стоить билет от центра Лос-Анджелеса в аэропорт на капсуле Loop. По словам Маска, такое путешествие займет всего 8 минут, а билет стоить всего 1 доллар.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

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Маск совместно со своей The Boring Company строит под Лос-Анджелесом подземную высокоскоростную магистраль Loop, которую планируют запустить рядом с метрополитеном. По словам предпринимателя, новый транспорт позволит жителям города путешествовать от центра города в аэропорт всего за 8 минут. Стоит отметить, что одна капсула Loop вмещает до 16 человек, билет на нее обойдется всего в 1 доллар. На тестах капсулы разгонялись до нескольких сотен километров в час, а средняя скорость составит около 240 километров в час.

Skip forward to see the most boring presentation ever https://t.co/dD730jbggQ — Elon Musk (@elonmusk) 18 травня 2018 р.

Метрополитен Лос-Анджелеса пообещал вскоре опубликовать подробности партнерства с компанией Маска. А сейчас The Boring Company в процессе согласования первого тоннеля под Лос-Анджелесом. Этот проект должен стать первым шагом к 60-мильной туннельной сети по всему городу.

По словам директора компании Стива Дэвиса, тоннель из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, например, может быть построен за несколько недель,

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Вместе с Маском и Дэвисом в ходе встречи на сцене находилась улитка The Boring Company по имени Гэри. По словам Маска, одна из целей его компании – бурить туннели с такой же скоростью, с которой перемещается улитка.