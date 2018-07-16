Маск разошелся: глава Tesla обозвал спасателя, который раскритиковал его субмарину

СЕО SpaceX и Tesla Илон Маск не может смириться с тем, что его мини-субмарину не использовали во время спасательной операции в Таиланде. Он обозвал одного из спасателей, британского дайвера, "парнем-педофилом".

Об этом сообщает TechCrunch.

Маск даже написал, что готов поставить деньги на это, но потом удалил все оскорбительные сообщения.

Как пишут журналисты, это была настоящая истерика со стороны Маска. Так возмутило предпринимателя интервью британского дайвера Верна Ансворта, который назвал маленькую подводную лодку Маска "PR-трюком".

"Он не понимал реальных условий, в которых проводилась спасательная операция, линейные размеры лодки и его жесткий корпус не позволили бы ей продвинуться вглубь и на милю. Маск лично прибыл на место проведения спасательной операции, но практически сразу его попросили покинуть место происшествия. Свою лодку он может засунуть в одно место", – сказал тогда Верн Ансворт.

На это отреагировал Маск в своем Twitter, он назвал оппонента педофилом, отметив, что не видел Ансворта на месте инцидента, а тайские морские пехотинцы, что спасали детей, "по-настоящему крутые". Чуть позже Маск удалил скандальный твит и ответ на него.

Напомним, Илон Маск показал видеозапись мини-субмарины, разработанной специально для помощи в операции по спасению детей, застрявших в пещере Тхам Луанг в Таиланде. Напомним, 2 июля в Таиланде спасатели нашли живыми всех 12 подростков и их футбольного тренера, которые 23 июня исчезли в затопленной наводнением пещере Кхао Луанг.

8 июля началась операция по спасению детей из пещеры. По состоянию на сейчас всех детей уже эвакуировали.