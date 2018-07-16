15:05
16 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
25°C 15°C
  • вторник
    20°C 18°C
  • среда
    25°C 18°C
  • четверг
    23°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сегодня
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект

Маск разошелся: глава Tesla обозвал спасателя, который раскритиковал его субмарину

399 Читати новину українською
Илон Маск
Илон Маск / Фото из открытых источников

СЕО SpaceX и Tesla Илон Маск не может смириться с тем, что его мини-субмарину не использовали во время спасательной операции в Таиланде. Он обозвал одного из спасателей, британского дайвера, "парнем-педофилом".

Об этом сообщает TechCrunch.

Маск даже написал, что готов поставить деньги на это, но потом удалил все оскорбительные сообщения.

Как пишут журналисты, это была настоящая истерика со стороны Маска. Так возмутило предпринимателя интервью британского дайвера Верна Ансворта, который назвал маленькую подводную лодку Маска "PR-трюком".

"Он не понимал реальных условий, в которых проводилась спасательная операция, линейные размеры лодки и его жесткий корпус не позволили бы ей продвинуться вглубь и на милю. Маск лично прибыл на место проведения спасательной операции, но практически сразу его попросили покинуть место происшествия. Свою лодку он может засунуть в одно место", – сказал тогда Верн Ансворт.

На это отреагировал Маск в своем Twitter, он назвал оппонента педофилом, отметив, что не видел Ансворта на месте инцидента, а тайские морские пехотинцы, что спасали детей, "по-настоящему крутые". Чуть позже Маск удалил скандальный твит и ответ на него.

Напомним, Илон Маск показал видеозапись мини-субмарины, разработанной специально для помощи в операции по спасению детей, застрявших в пещере Тхам Луанг в Таиланде. Напомним, 2 июля в Таиланде спасатели нашли живыми всех 12 подростков и их футбольного тренера, которые 23 июня исчезли в затопленной наводнением пещере Кхао Луанг.

8 июля началась операция по спасению детей из пещеры. По состоянию на сейчас всех детей уже эвакуировали.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Таиланд Скандал Илон Маск Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Во время чествования памяти Героев Небесной Сотни Гройсмана встретили криками "Позор!": видео
 20 февраля , 13:33
Умер Олег Треповский – биография и фильмография известного актера
26 апреля , 13:20
Необычный желтый снег выпал на Донбассе: потрясающие фото и видео
 19 марта , 16:46
Рада проголосовала за законы о "евробляхах"
 13 июля , 11:49
Результаты Чемпионата мира по футболу 2018 предсказал искусственный интеллект
 14 июня , 16:13
Позор: в соцсетях распространяют видео с линии производства Tesla
 29 июня , 15:09
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук