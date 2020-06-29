Маска из лопуха: киевлянка взорвала сеть "защитой" от COVID-19 – фото
Карантин в Украине продлится до 31 июля. Власть постепенно ослабляет определенные карантинные меры. Но многие воспринимают это как полную отмену ограничений.
Так, в киевское метро женщина вместо маски надела лист лопуха, другая вообще сидела без нее. Соответствующее фото опубликовал в фейсбук "Киев-оперативный".
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"Максимальный уровень защиты", – подписали фотографию.
Женщина надела лопух вместо маски / Фото "Киев-оперативный"
Пользователи сети сразу же отреагировали на такую выходку. Одни пишут, что это недопустимо, другие же иронично отметили, что маска сделана из экологичных материалов.
"Одна с подорожником, другая без маски! Это так по-нашему", – написал один из комментаторов.