Карантин в Украине продлится до 31 июля. Власть постепенно ослабляет определенные карантинные меры. Но многие воспринимают это как полную отмену ограничений.

Так, в киевское метро женщина вместо маски надела лист лопуха, другая вообще сидела без нее. Соответствующее фото опубликовал в фейсбук "Киев-оперативный".

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"Максимальный уровень защиты", – подписали фотографию.

Женщина надела лопух вместо маски / Фото "Киев-оперативный"

Пользователи сети сразу же отреагировали на такую выходку. Одни пишут, что это недопустимо, другие же иронично отметили, что маска сделана из экологичных материалов.

"Одна с подорожником, другая без маски! Это так по-нашему", – написал один из комментаторов.

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