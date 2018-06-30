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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Маскерано объявил об окончании карьеры после вылета из ЧМ-2018

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Хавьер Маскерано объявил об окончании выступлений за сборную Аргентины
Хавьер Маскерано объявил об окончании выступлений за сборную Аргентины / skysports.com

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано сообщил об окончании карьеры в сборной после поражения Франции в 1/8 ЧМ-2018.

В матче 1/8 финала Чемпионата мира 2018 Аргентина в напряженном поединке уступила сборной Франции, проиграв со счетом 4: 3.

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После поражения 34-летний защитник Аргентины объявил, что отныне будет только болеть за свою сборную.

К сожалению, пора прощаться со сборной Аргентины. Моя история в сборной завершилась. Теперь я буду еще одним болельщиком команды,
– цитируют Маскерано СМИ.

В бело-голубой футболке национальной сборной Хавьер Максерано провел 15 лет, отыграв 147 матчей и забив три гола.

Зимой 2018 защитник после 8 лет в "Барселоне" перешел в китайский клуб "Хэбэй Чайная Форчун".

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Теги: Новости спорта Аргентина Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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