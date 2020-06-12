Местные выборы уже на старте. Несмотря на мировой экономический кризис, украинские политики не жалеют денег на рекламные кампании и активно начинают "засевать" свои территории. В этом сезоне политическая гречка видоизменилась, а вот мода на "новые лица" осталась.

О том, как выглядит предвыборная кампания во время пандемии – читайте далее в материале 24 канала.

Важно В Украине не хватает миллиарда на местные выборы

В этом году в трендах не гречка, а маски, перчатки и помощь больницам. Многие политики работают через благотворительные фонды.

"Избиратель может быть материально стимулирован через эту помощь, и будет голосовать исходя не из своих взглядов, а потому что ему предоставили эту помощь. Но проблема шире – это нивелирование основ избирательного процесса, соревнование не программ, не опыта, не харизмы, а соревнование кошелька", – отметил аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

Децентрализация и пандемия поменяли запрос

И если коронавирус приподнял рейтинги определенных чиновников, то именными скамейками и кусками асфальта от депутатов украинские избиратели уже сыты. По словам эксперта, сейчас люди это все получили благодаря децентрализации. То есть то, на чем можно было выигрывать выборы прежде – потеряло актуальность.

"Запрос изменился. Уже не хочется, чтобы дорогу клали, уже хочется комфортной жизни в городе в целом. А это предполагает качественную медицину, качественные услуги ЖКХ, просто комфортное пребывание на месте. Передвижение – уже не просто наличие маршрутки, а наличие комфортной маршрутки", – пояснил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Смотрите видео об украинских политиках, которые "готовятся" к местным выборам

Партии меняют названия

Готовятся и юридически. Каждая вторая партия хоть раз за свое существование меняла название.

"В 2019 и 2020 годах 56 партий изменили свое название, то есть под местные выборы создаются новые политические проекты. Здесь есть разные случаи. Самое простое – это обновиться, освежиться, взять популярное слово. С другой стороны происходит смена названия и когда меняются так называемые владельцы", – отметила координатор движения "Честно" Вита Думанская.

Соответственно, под новым названием может скрываться "старое" лицо. И перед тем, как поверить ему – проверьте своего кандидата на авторитетных ресурсах общественных организаций. И доверяйте только авторитетным соцопросам.

Что известно о местных выборах

Местные выборы в Украине все же планируют провести осенью 2020 года, несмотря на вспышку коронавируса. Однако, как отметил глава правительства Денис Шмыгаль, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и не исключено, что голосование могут перенести.