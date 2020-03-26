Маски по 12 евро: украинка рассказала, как живет Испания в условиях чрезвычайного положения
Количество инфицированных коронавирусом в Испании превышает 56 тысяч человек. Несмотря на то, что зарегистрировано 4089 летальных случаев, с начала эпидемии смертность впервые снизилась за последнюю неделю. 14 марта правительство Испании объявило введения чрезвычайного положения в стране.
Сейчас невозможно просто выйти на улицу. За это предусмотрен штраф в размере 600 евро. Об этом в эфире 24 канала рассказала украинка Виктория Трофилеева, которая проживает в Испании.
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Она отметила, что разрешено выходить на работу. Впрочем с собой нужно иметь специальные бумаги, в которых указано, где находится место работы. Также девушка добавила, что можно выйти за продуктами или в аптеку.
Виктория Трофилеева рассказала, что карантин уже длится 2 недели. Все это произошло внезапно, сразу все закрыли.
В новостях ничего не говорят – почему это и как, то есть, версий никаких нет. Но очень много приезжих, возможно, поэтому,
– отметила девушка.
По словам украинки, сейчас в больницах очень тяжелая ситуация, но медики пытаются всячески помогать людям.
Кроме этого, она сообщила, что в аптеках очень сложно купить маски. Их нужно заказывать заранее, то есть, придется ждать почти неделю.
Они очень подорожали из-за этой ситуации. Если раньше маска стоила 2 евро, то теперь – 12 евро,
– рассказала Виктория Трофилеева.
Сколько стоят маски в Украине
В связи с распространением эпидемии коронавируса, в Украине почти невозможно приобрести медицинские маски в аптеках. Кроме этого, изменилась и цена на такие средства защиты. Также появилось множество предложений в интернет-магазинах.
В частности, на сайте OLX почти все продавцы указывают, что они предлагают "маски медицинские". Средняя цена составляет от 18 до 100 гривен.
На сайте "Аптеки гормональных препаратов" цены на маски не указаны. Отмечено, что эту информацию необходимо уточнять у провизора.
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