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      Маски по 12 евро: украинка рассказала, как живет Испания в условиях чрезвычайного положения

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      Количество инфицированных коронавирусом в Испании превышает 56 тысяч человек. Несмотря на то, что зарегистрировано 4089 летальных случаев, с начала эпидемии смертность впервые снизилась за последнюю неделю. 14 марта правительство Испании объявило введения чрезвычайного положения в стране.

      Сейчас невозможно просто выйти на улицу. За это предусмотрен штраф в размере 600 евро. Об этом в эфире 24 канала рассказала украинка Виктория Трофилеева, которая проживает в Испании.

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      Она отметила, что разрешено выходить на работу. Впрочем с собой нужно иметь специальные бумаги, в которых указано, где находится место работы. Также девушка добавила, что можно выйти за продуктами или в аптеку.

      Виктория Трофилеева рассказала, что карантин уже длится 2 недели. Все это произошло внезапно, сразу все закрыли.

      В новостях ничего не говорят – почему это и как, то есть, версий никаких нет. Но очень много приезжих, возможно, поэтому,
      – отметила девушка.

      По словам украинки, сейчас в больницах очень тяжелая ситуация, но медики пытаются всячески помогать людям.

      Кроме этого, она сообщила, что в аптеках очень сложно купить маски. Их нужно заказывать заранее, то есть, придется ждать почти неделю.

      Они очень подорожали из-за этой ситуации. Если раньше маска стоила 2 евро, то теперь – 12 евро,
      – рассказала Виктория Трофилеева.

      Сколько стоят маски в Украине

      В связи с распространением эпидемии коронавируса, в Украине почти невозможно приобрести медицинские маски в аптеках. Кроме этого, изменилась и цена на такие средства защиты. Также появилось множество предложений в интернет-магазинах.

      В частности, на сайте OLX почти все продавцы указывают, что они предлагают "маски медицинские". Средняя цена составляет от 18 до 100 гривен.

      Сколько стоят маски на сайте OLX / Скриншот с сайта

      На сайте "Аптеки гормональных препаратов" цены на маски не указаны. Отмечено, что эту информацию необходимо уточнять у провизора.

      Информация о масках на сайте "Аптеки гормональных препаратов" / Скриншот с сайта

      Как сделать маску в домашних условиях: видео


      Как правильно пользоваться маской / Инфографика 24 канала

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Коронавирус Covid-19
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