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      "Маски-шоу" вместо "белых воротничков": почему власть игнорирует реформаторов

      38 Читати новину українською
      Александр Данилюк
      Александр Данилюк / 24 канал

      В руководстве ГФС каждая политическая сила имеет свою квоту, поэтому руководитель службы старается всем угодить. Но кому бы он не угождал – невозможно представить, чтобы руководитель ГФС не получал согласования от премьера. Да и президент "наезд" министра финансов на Насирова воспринял как "нарушение правил".

      Об этом в программе "Что это было?" рассказал экс-министр финансов Украины, громко уволенный с должности в июне 2018 года, Александр Данилюк.

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      По его словам, в Украине действует несокрушимое правило круговой поруки.

      Нельзя просто пойти и с кем-то договориться. Если реформа нарушает баланс воздействий – ее бойкотируют,
      – сказал Данилюк.

      Это касается не только "деятельности" Романа Насирова на посту ГФС, против которого выступал Александр Данилюк, а и обычных рабочих инициатив, которые входят в обязанности министра финансов. В частности, например, создание Службы финансовых расследований.

      Насіров
      Правило баланса власти касается не только "деятельности" Романа Насирова

      Реализация этой инициативы Данилюка предусматривала вывод расследования экономических преступлений против государства из-под юрисдикции СБУ, ГПУ, Нацполиции и тому подобное. И, наконец, ликвидировать налоговую полицию.

      Это европейская практика, которая означает отсутствие выламывания дверей и "масок-шоу", зато наличие "спецслужбы белых воротников", которые расследуют преступления анализом экономических показателей. Именно таким образом они доказывают преступный умысел,
      – объяснил народный депутат и ведущий программы "Что это было?" Сергей Лещенко.

      Лещенко
      Нужны "белые воротнички", а нам до сих пор устраивают "маски-шоу", – Лещенко

      Экономические преступления – это сложные преступления. Их совершают финансисты с большим опытом. С автоматами эти проблемы не решишь. Действующая система позволяет себе давить на бизнес, но никаким способом не прекращает экономические преступления против государства,
      – добавил Данилюк.

      "Я бы сказал жестче: она не позволяет заниматься рэкетом со стороны тех работников силовых структур, которые сидят "на потоках". А сидят там известные люди. В СБУ это Демчина, в Нацполиции это Купранец, о которых мы неоднократно говорили в наших программах", – подчеркнул Лещенко.

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      Поэтому и обвинения в сторону Насирова, которые делал Данилюк, и реформаторские инициативы, по его же мнению, нарушали баланс сил. А значит, были фактически проигнорированы правительством и президентом.

      Напомним, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      Смотрите полный выпуск программы "Что это было?" за 12 декабря 2018 года

      ///

      СКАНДАЛ С УВОЛЬНЕНИЕМ ДАНИЛЮКА: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
      Теги: Александр Данилюк Реформы Коррупция Роман Насиров Новости Украины Сергей Лещенко
      Источник: 24 канал
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