"Маски-шоу" вместо "белых воротничков": почему власть игнорирует реформаторов
В руководстве ГФС каждая политическая сила имеет свою квоту, поэтому руководитель службы старается всем угодить. Но кому бы он не угождал – невозможно представить, чтобы руководитель ГФС не получал согласования от премьера. Да и президент "наезд" министра финансов на Насирова воспринял как "нарушение правил".
Об этом в программе "Что это было?" рассказал экс-министр финансов Украины, громко уволенный с должности в июне 2018 года, Александр Данилюк.
Читайте также: В суде объяснили, почему восстановили Насирова на посту главы ГФС
По его словам, в Украине действует несокрушимое правило круговой поруки.
Нельзя просто пойти и с кем-то договориться. Если реформа нарушает баланс воздействий – ее бойкотируют,
– сказал Данилюк.
Это касается не только "деятельности" Романа Насирова на посту ГФС, против которого выступал Александр Данилюк, а и обычных рабочих инициатив, которые входят в обязанности министра финансов. В частности, например, создание Службы финансовых расследований.
Правило баланса власти касается не только "деятельности" Романа Насирова
Реализация этой инициативы Данилюка предусматривала вывод расследования экономических преступлений против государства из-под юрисдикции СБУ, ГПУ, Нацполиции и тому подобное. И, наконец, ликвидировать налоговую полицию.
Это европейская практика, которая означает отсутствие выламывания дверей и "масок-шоу", зато наличие "спецслужбы белых воротников", которые расследуют преступления анализом экономических показателей. Именно таким образом они доказывают преступный умысел,
– объяснил народный депутат и ведущий программы "Что это было?" Сергей Лещенко.
Нужны "белые воротнички", а нам до сих пор устраивают "маски-шоу", – Лещенко
Экономические преступления – это сложные преступления. Их совершают финансисты с большим опытом. С автоматами эти проблемы не решишь. Действующая система позволяет себе давить на бизнес, но никаким способом не прекращает экономические преступления против государства,
– добавил Данилюк.
"Я бы сказал жестче: она не позволяет заниматься рэкетом со стороны тех работников силовых структур, которые сидят "на потоках". А сидят там известные люди. В СБУ это Демчина, в Нацполиции это Купранец, о которых мы неоднократно говорили в наших программах", – подчеркнул Лещенко.
Читайте также: Антикоррупционный Майдан: украинцы готовы к протесту в связи с возобновлением Насирова?
Поэтому и обвинения в сторону Насирова, которые делал Данилюк, и реформаторские инициативы, по его же мнению, нарушали баланс сил. А значит, были фактически проигнорированы правительством и президентом.
Напомним, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.
Смотрите полный выпуск программы "Что это было?" за 12 декабря 2018 года
///
-
-
7 июня 2018Отставка Данилюка: в Кабмине разъяснили ситуацию
-
-
-
-