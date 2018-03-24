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Маску и не снилось: бывший руководитель полиции устроил спектакль после пьяного вождения

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Евгений Мельник
Евгений Мельник / Соцмережі

Вечером 24 марта в Киеве был задержан мужчина, который ехал пьяным за рулем. Впоследствии выяснилось, что это Евгений Мельник, который в свое время возглавлял Патрульную полицию Харькова. Однако гораздо интереснее оказались его объяснения.

Об этом пишет сообщество "Киев оперативный на своей странице в Facebook.

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Первый в мире беспилотный Mitsubishi ( "Что ты скажешь на это, Маск?")! По крайней мере, такой вывод можно сделать из слов мужчины, который находился в наручниках во время нашего прибытия на место. По его словам, он сидел на заднем сиденье, а его автомобиль сам проехал на запрещающий сигнал светофора возле ТРЦ Lavina, из-за чего за ним и началось преследование. "Поездка с ветерком" закончилась аж на улице Рубежовской. Однако сразу после остановки автомобиля водитель пытался скрыться,
– иронично отмечают журналисты.

Как впоследствии они объясняют, дело в том, что когда мужчину задержали, тот начал сопротивляться и не выполнял законные требования полицейского, а затем вообще ударил его в лицо, что было зафиксировано следственно-оперативной группой.

Отмечается, что правонарушитель был с явными признаками алкогольного опьянения, но проходить тест на месте на приборе "Драгер" отказался и поехал к врачу-наркологу. Кроме того, он заявил, что знает простой способ как признать протокол недействительным.

Бывшего главу Патрульной полиции Харькова Мельника задержали пьяным за рулем: видео

"А теперь – самое интересное! Водителем оказался Мельник Евгений Александрович. Ранее возглавлял патрульную полицию в Харькове. Кстати, на господина Евгения в 2014-м уже составляли протокол за вождение в состоянии опьянения. Как говорит сам Евгений, его тогда подставили. Предоставлять водительское удостоверения не стал, не известно вообще ли оно у него есть. Видимо, на этот раз тоже", – добавляется в посте.

Теги: Новости Украины Фотоновости Полиция Новости Киева Новости Харькова Криминальные новости Аварии и ДТП Алкоголь
Источник: 24 Канал
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