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Масло, маргарин или спред: что полезнее для здоровья

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Масло, маргарин или спред: что полезнее для здоровья
Масло, маргарин или спред: что полезнее для здоровья / veralline.com

Сливочное масло безопасно для здоровых людей без склонности к атеросклерозу, которые потребляют достаточно витаминов и антиоксидантов.

Кроме того, сливочное, а особенно топленое масло, хорошо подходит для жарки и выпечки, передает Lifehacker.

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Оно содержит малое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые при нагревании выделяют опасные для здоровья вещества.

А вот маргарин и спред содержат намного больше полиненасыщенных жирных кислот, которые не синтезируются в организме, поэтому их не стоит подвергать термической обработке.

Маргарин, масло і спред мають свої унікальні властивості, тож кожен варто вживати відповідно до стану здоров'я

Маргарин, масло и спред имеют свои уникальные свойства, поэтому каждый стоит употреблять согласно состоянию здоровья

Специалисты рекомендуют заменить масло на спред или маргарин тем людям, кто имеет вредные привычки, лишний вес и ожирение, наследственную предрасположенность, малоподвижный образ жизни и частые стрессы.

Ведь маргарин и спред содержат меньше насыщенных жиров, а количество трансжиров составляет не более 2%.

Спред содержит больше животных жиров, а соответственно – меньше трансизомеров промышленного происхождения.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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