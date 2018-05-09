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Петр Охотин

Масовий психоз у Москві, або Що забув Стівен Сігал на Красній площі

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Стівен Сігал з путіним
Стівен Сігал з путіним / ИноСМИ

Росіяни мають зрозуміти, що стали учасниками сюрреалістичного кіно. Ми ж маємо не підпасти під психоз північних сусідів.

Не дивіться новий сезон "Чорного дзеркала". Не треба. Трохи північніше від нас уже розігрується своя "доповнена реальність". Зі своїм "блекджеком" і Стівеном Сігалом.

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Поява Стівена Сігала на Красній площі – більше, ніж камео популярного колись пенсіонера. У своєму прагненні створити альтернативну реальність Путін доходить до апофеозу.

У віртуальності "четырежды Президента" Росії хороші хлопці з голівудських бойовиків стоять разом з ветеранами біля Кремля. На параді. У реальності – справжні американці підривають вплив Росії на Близькому Сході та намагаються продати Європі більше зрідженого газу.

Владімір Путін цілковито занурився в геополітичну гру-симулятор. Там бравий Стівен Сігал може голими руками розкидати американських піхотинців. Там російський "Адмірал Кузнєцов" вільно борознить простори Середземного моря (насправді ж – смішить своїм чорним димом військових експертів).

У 1970-і роки "штазі" (спецслужба соціалістичної Німеччини) розробила метод психологічного впливу, який отримав назву "Zersetzung" ("Корозія"). Опозиційно налаштованих людей знищували через творення вигаданої реальності навколо них. В хід ішли чутки про їх співпрацю з владою, перешкоди у кар'єрному просуванні. Були випадки, коли агенти проникали до житла інакодумців і переставляли там меблі. Люди божеволіли. Схоже, десь так і працює сучасна путінська пропаганда.

У російських новинах США – слабка країна. Там постійно відбуваються техногенні катастрофи та ось-ось рване Єллоустонський вулкан. Зате Росія – "жива", "горить" і всіляко впливає на світ. До Дня космонавтики російські аналітики з "Левада-центр" опублікували цікаві дані соціології. На думку 61% росіян, саме їх країна є світовим лідером з освоєння Космосу. 62% від опитаних респодентів не чули про те, що Ілон Маск запустив у Космос надважку ракету.

Чим далі йде вперед західний світ, тим більше ховається у собі Росія. Її методи все більше нагадують первісні.

Російська Федерація зараз – це "чорна дірка". У ній живуть монстри колишньої слави. Однак її основна загроза для нас – не армія, не ядерна зброя.

Нам потрібно всіляко уникнути "!залучення в маячню", не підчепити шизоїдність Росії. У 1877 році французькі психологи Ернест Ласег і Жан-П’єр Фальре описали "folie à deux" – "психоз на двох", або "індуковане божевілля". Його особливістю є те, що психічний хворий ("індуктор") може заражати людей ("реципієнтів") навколо. Рецепт від цього один – геть від минулого, боротьба за майбутнє і орієнтація на прогрес.

А Стівен Сігал? Та пішов цей Стівен Сігал…

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Автор: Петр Охотин
Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Российская пропаганда Публикации 9 мая
Источник: Петро Охотін
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