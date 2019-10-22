17:24
22 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Безумие Лукашенко. У Захаровой подгорело
      Вєсті Кремля
      22:02, 21 октября
      Вести.UA: Луценко учится в Хогвартсе? Подарочек для Гонтаревой
      Вєсті.UA
      21:39, 21 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ

      Масштаб злоупотреблений поражает, – Гончарук уволил главу Госгеокадастра на Киевщине

      108 Читати новину українською
      Людмила Приходько
      Людмила Приходько / agropolit.com

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук освободил руководительницу Главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмилу Приходько. Она работала на этой должности с 2017 года.

      По словам премьера, земля в Киевской области очень дорога. Он добавил, что масштаб злоупотреблений здесь действительно впечатляет.

       Важно: Государственный земельный кадастр: что это за структура и чем она мешает появлению рынка земли

      Я знаю десятки историй, и актов, когда информацией манипулируют. Когда простые люди не могут добиться справедливости, а другим на подставные, поддельные документы дают по два, три бесплатных земельных участка на одного человека,
      – возмутился Гончарук.

      Поэтому, по его словам несправедливость должна быть прекращена. Алексей Гончарук подчеркнул, что любой чиновник, который не понял, что ситуация изменилась, будет уволен.

      Отметим, что Людмила Приходько работала начальником главного управления Госгеокадастра в Киевской области с 2017 года.

      Как новая власть хочет реформировать Госгеокадастр?
      Премьер-министр Алексей Гончарук дал Госгеокадастру неделю для наведения порядка в своем ведомстве. Он поставил задачу безотлагательно начать разработку единой интегрированной системы государственных кадастров, содержащий достоверную информацию о природных ресурсах страны и будет доступна для граждан.

      Гончарук отметил, что вся информация должна быть профессионально собрана, имеет место и оцифрована. Каждый украинец должен иметь доступ к этим данным.

      blog_ava
      Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
      сегодня
      30865
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Новости Киева Рынок земли
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      1,5 млн грн за день: як грабують українців при продажі нерухомості
      сегодня , 17:05 1,5 млн грн за день: як грабують українців при продажі нерухомості
      Реанімаційний пакет реформ 1557
      Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      сегодня , 16:40 Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      Світлана Попова 1004
      "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      сегодня , 15:48 "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      Сергій Лещенко 608
      Кабмин изменил норму для получения субсидий
      сегодня , 15:38 Кабмин изменил норму для получения субсидий
      Андрій Шляхтін 540
      Хор імені Верьовки – чому це все таки смішно?
      сегодня , 15:00 Хор імені Верьовки – чому це все таки смішно?
      Наталія Лебідь 2979
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук