Масштаб злоупотреблений поражает, – Гончарук уволил главу Госгеокадастра на Киевщине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук освободил руководительницу Главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмилу Приходько. Она работала на этой должности с 2017 года.

По словам премьера, земля в Киевской области очень дорога. Он добавил, что масштаб злоупотреблений здесь действительно впечатляет.

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Я знаю десятки историй, и актов, когда информацией манипулируют. Когда простые люди не могут добиться справедливости, а другим на подставные, поддельные документы дают по два, три бесплатных земельных участка на одного человека,

– возмутился Гончарук.

Поэтому, по его словам несправедливость должна быть прекращена. Алексей Гончарук подчеркнул, что любой чиновник, который не понял, что ситуация изменилась, будет уволен.

Отметим, что Людмила Приходько работала начальником главного управления Госгеокадастра в Киевской области с 2017 года.

Как новая власть хочет реформировать Госгеокадастр?

Премьер-министр Алексей Гончарук дал Госгеокадастру неделю для наведения порядка в своем ведомстве. Он поставил задачу безотлагательно начать разработку единой интегрированной системы государственных кадастров, содержащий достоверную информацию о природных ресурсах страны и будет доступна для граждан.



Гончарук отметил, что вся информация должна быть профессионально собрана, имеет место и оцифрована. Каждый украинец должен иметь доступ к этим данным.