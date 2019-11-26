Масштабная спецоперация полиции: в 6 областях выявили наркобанду, которую организовал депутат

Более 500 правоохранителей в 6 областях Украины 26 ноября провели спецоперацию: разоблачили преступную группировку, которая в больших масштабах продавала и изготавливала наркотики. Полиция задержала 19 человек и изъяла наркотиков на 25 миллионов гривен.

Наркобанду организовал депутат ОТО

Полиция задержала двоих организаторов банды – жителей Львовщины. Один из них – действующий депутат ОТО (объединенная территориальная община), глава комиссии по вопросам культуры, образования и спорта. Об этом рассказала пресс-служба НПУ.

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Работу наркобизнеса обеспечивали примерно 50 человек из Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей.

Выявлено 5 накролабораторий на территории Львовской и Черкасской областей: там изготавливали наркотики, а также выращивали сырье для производства (наркосодержащие растения).

Следствие установило, что только через интернет-магазин злоумышленники реализовали наркотиков на 21 миллион гривен.

Смотрите фото НПУ с масштабной спецоперации:

Детали спецоперации

► 100 одновременных обысков.

► Изъято 46 килограммов наркотиков на 25 миллионов гривен.

► Изъято 24 тысячи долларов, 1100 евро и почти 39 тысяч гривен.

► Обыски обнаружили более 20 банковских карт и мобильных телефонов, оружие и патроны.

► В нарколабораториях нашли "бухгалтерию" с данными об обороте наркотиков, о дилерах и клиентах.

► Изъято 6 автомобилей премиум-класса.

Остальные детали – в видео от НПУ:

К слову, ранее во время сбыта наркосырья правоохранители Беларуси арестовали еще двоих участников этой же преступной организации.

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