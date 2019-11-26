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      Масштабная спецоперация полиции: в 6 областях выявили наркобанду, которую организовал депутат

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      Наркоторговцы сбывали продукцию по меньшей мере в 6 областях Украины / НПУ

      Более 500 правоохранителей в 6 областях Украины 26 ноября провели спецоперацию: разоблачили преступную группировку, которая в больших масштабах продавала и изготавливала наркотики. Полиция задержала 19 человек и изъяла наркотиков на 25 миллионов гривен.

      Наркобанду организовал депутат ОТО

      Полиция задержала двоих организаторов банды – жителей Львовщины. Один из них – действующий депутат ОТО (объединенная территориальная община), глава комиссии по вопросам культуры, образования и спорта. Об этом рассказала пресс-служба НПУ.

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      Работу наркобизнеса обеспечивали примерно 50 человек из Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей.

      Выявлено 5 накролабораторий на территории Львовской и Черкасской областей: там изготавливали наркотики, а также выращивали сырье для производства (наркосодержащие растения).

      Следствие установило, что только через интернет-магазин злоумышленники реализовали наркотиков на 21 миллион гривен.

      Смотрите фото НПУ с масштабной спецоперации:

       

      Детали спецоперации

      ► 100 одновременных обысков.
      ► Изъято 46 килограммов наркотиков на 25 миллионов гривен.
      ► Изъято 24 тысячи долларов, 1100 евро и почти 39 тысяч гривен.
      ► Обыски обнаружили более 20 банковских карт и мобильных телефонов, оружие и патроны.
      ► В нарколабораториях нашли "бухгалтерию" с данными об обороте наркотиков, о дилерах и клиентах.
      ► Изъято 6 автомобилей премиум-класса.

      Остальные детали – в видео от НПУ:

      К слову, ранее во время сбыта наркосырья правоохранители Беларуси арестовали еще двоих участников этой же преступной организации.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Львова Новости Украины Криминальные новости Новости Днепра Новости Чернигова Новости Харькова Новости Черкасс Новости Киева Полиция Наркотики
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