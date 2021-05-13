Масштабное ДТП в Одессе: из-за одного водителя столкнулись 5 авто – фото
В Одессе на проспекте Небесной Сотни вечером 12 мая произошло масштабное ДТП. Из-за одного зеваки столкнулись 5 автомобилей, а движение на дороге значительно замедлилось.
Источник:телеграм "Одесса Сейчас"
К счастью, обошлось без жертв. На водителя, который нарушил скоростной режим, составили админпротокол.
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Что известно о ДТП
- Виновной в крупной аварии была водительница легковушки Renault.
- Она ехала слишком быстро, а затем – экстренно тормозила.
Авария из 5 авто в Одессе / Фото телеграм "Одесса Сейчас"
- Несмотря на это все равно она въехала в Daewoo, а тот – в предыдущую машину, и так с инерцией столкнулись 5 автомобилей.
- Все легковые автомобили получили механические повреждения.
В Одессе столкнулись 5 авто / Фото телеграм "Одесса Сейчас"
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