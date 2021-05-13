В Одессе на проспекте Небесной Сотни вечером 12 мая произошло масштабное ДТП. Из-за одного зеваки столкнулись 5 автомобилей, а движение на дороге значительно замедлилось.

К счастью, обошлось без жертв. На водителя, который нарушил скоростной режим, составили админпротокол. Актуально В ДТП на Полтавщине погибла съемочная группа канала "НТН" Что известно о ДТП Виновной в крупной аварии была водительница легковушки Renault.

Она ехала слишком быстро, а затем – экстренно тормозила.

Авария из 5 авто в Одессе / Фото телеграм "Одесса Сейчас" Несмотря на это все равно она въехала в Daewoo, а тот – в предыдущую машину, и так с инерцией столкнулись 5 автомобилей.

Все легковые автомобили получили механические повреждения.

В Одессе столкнулись 5 авто / Фото телеграм "Одесса Сейчас" Обратите внимание! Недавно в Одессе произошло ДТП: авто Mitsubishi Outlander врезалось в припаркованный Mercedes Sprinter. Водительницу легковушки зажало в салоне. Для ее освобождения вызвали спасателей. Однако, авария обошлась без жертв.