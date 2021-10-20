По предварительным данным, водитель Volkswagen совершил столкновение с тягачом DAF, который двигался впереди. Авария произошла в условиях ограниченной видимости из-за тумана.
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После столкновения обе машины остановились на проезжей части. Впоследствии на место трагедии подъехали автомобиль ВАЗ, а также микроавтобус с пассажирами.
Водители увидели аварию и остановились. В то же время в указанном направлении двигался еще один грузовик. Его водитель допустил столкновение с другими транспортными средствами. Как следствие, произошло возгорание.
Что известно о жертвах и пострадавших
Жертвами ДТП стали 3 человека. В частности, пассажирка Volkswagen 1985 года рождения, а также водитель первого грузовика – 1991 года рождения. Личность третьей жертвы пока не установили.
Кроме того, в больницу госпитализировали 12 человек. Среди них – 2 несовершеннолетних.
Водитель BMW влетел в фуру
- В Днепре в ночь с 19 на 20 октября водитель BMW 320d не справился с управлением и въехал в припаркованный грузовик.
- Жертвой ДТП стал один человек. Кроме того, известно о по меньшей мере одном пострадавшем – водителе BMW. Его госпитализировали с легкими травмами.
- Над ликвидацией последствий ДТП работали 6 спасателей и 2 единицы спецтехники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.