Масштабное ДТП в Одесской области с погибшими: полиция задержала водителя грузовика

Правоохранители задержали водителя, причастного к масштабному ДТП в Одесской области. Жертвами аварии стали 3 человека.

По предварительным данным, водитель Volkswagen совершил столкновение с тягачом DAF, который двигался впереди. Авария произошла в условиях ограниченной видимости из-за тумана.

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После столкновения обе машины остановились на проезжей части. Впоследствии на место трагедии подъехали автомобиль ВАЗ, а также микроавтобус с пассажирами.

Водители увидели аварию и остановились. В то же время в указанном направлении двигался еще один грузовик. Его водитель допустил столкновение с другими транспортными средствами. Как следствие, произошло возгорание.

Что известно о жертвах и пострадавших

Жертвами ДТП стали 3 человека. В частности, пассажирка Volkswagen 1985 года рождения, а также водитель первого грузовика – 1991 года рождения. Личность третьей жертвы пока не установили.

Кроме того, в больницу госпитализировали 12 человек. Среди них – 2 несовершеннолетних.

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