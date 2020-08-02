Масштабное ДТП произошло 2 июля на трассе Киев – Одесса. Вблизи поселка Глеваха столкнулись сразу 6 авто. Чудом никто не пострадал.

Детали ДТП

Авария произошла 2 августа примерно в 13:30. На опубликованных в сети фото видно, что несколько машин разбиты вдребезги, часть автомобилей развернуло. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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Больше всего досталось автомобилю "ВАЗ", у него самые серьезные повреждения. После масштабного ДТП движение по двум из четырех полос остановили.

Очевидец происшествия в комментарии изданию "Сегодня" отметил, что авария произошла под светофором на въезде в н.п. Глеваха. В этом месте установлена камера автофиксации нарушений ПДД.

Скорее всего, кто-то решил резко остановиться здесь,

– предполагает водитель.

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Масштабное ДТП на трассе Киев – Одесса / Фото "Киев Оперативный", "Сегодня"