В центре Киева 22 июня произошло масштабное ДТП. На улице Крещатик столкнулись сразу четыре автомобиля.

По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщили на странице сообщества "Киев Оперативный" в Фейсбуке.

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Детали аварии

ДТП произошло 22 июня возле торгово-развлекательного центра на улице Крещатик, в Киеве. Очевидцы рассказывают, что на место событий уже приехали правоохранители. Полиция начала оформление аварии.

Движение транспорта от Майдана Незалежности перекрыто. Причины аварии устанавливаются.

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Улица Крещатик, где произошло ДТП: карта