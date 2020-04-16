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      Масштабное ДТП из-за непогоды под Киевом: столкнулись 6 автомобилей, есть погибшие

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      Смертельное ДТП под Киевом / konkurent.ua / Иллюстративное фото

      Из-за сильного ветра на автодороге "Киев – Ковель – Ягодин" на подъезде к столице столкнулись четыре грузовика и две легковушки. В результате ДТП есть погибшие и травмированные.

      Авария произошла в 55 километрах от Киева, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

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      ДТП произошло из-за недостаточной видимости на дороге – в результате сильного ветра вверх поднялась пыль. Движение на этом отрезке перекрыли в обоих направлениях.

      Справка. В некоторых районах Киева и ряде городов вокруг после обеда 16 апреля поднялась песчаная буря. Резкий ветер, кроме того, что разносит пыль, еще и повредил крышу одного из домов.

      Полиция призвала водителей быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, по возможности – отложить запланированную поездку.

      "Если вы уже в пути, остановитесь и переждите непогоду. Пешеходы, без необходимости не выходите на улицу", – отметили в сообщении.

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Непогода в Украине Аварии и ДТП Новости Киева Новости Украины
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