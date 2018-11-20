Масштабное ДТП на Одесской трассе в Киеве: грузовик столкнулся с легковыми авто
В Киеве 20 ноября на Одесской трассе возле разворота Виты Почтовой столкнулись несколько автомобилей и грузовик. От мощного удара фура перевернулась.
Об этом информируют в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.
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Известно, что в результате столкновения грузовик перевернулся, есть пострадавшие. В сообществе также уточняют, что авария случилась возле Южного кладбища. К счастью, обошлось без жертв, однако известно о пострадавших в результате ДТП.
Сейчас на месте ДТП работают правоохранители и медики, причину столкновения автомобилей выясняют.
Смотрите видео с места масштабного ДТП в Киеве:
Источник: 24 Канал
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