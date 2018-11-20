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      Масштабное ДТП на Одесской трассе в Киеве: грузовик столкнулся с легковыми авто

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      В Киеве произошло масштабное ДТП с участием грузовика и легковых автомобилей
      В Киеве произошло масштабное ДТП с участием грузовика и легковых автомобилей / фото из соцсетей

      В Киеве 20 ноября на Одесской трассе возле разворота Виты Почтовой столкнулись несколько автомобилей и грузовик. От мощного удара фура перевернулась.

      Об этом информируют в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

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      Известно, что в результате столкновения грузовик перевернулся, есть пострадавшие. В сообществе также уточняют, что авария случилась возле Южного кладбища. К счастью, обошлось без жертв, однако известно о пострадавших в результате ДТП.

      Сейчас на месте ДТП работают правоохранители и медики, причину столкновения автомобилей выясняют.

      Смотрите видео с места масштабного ДТП в Киеве:

       

      Теги: Новости Киева Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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