Масштабное ДТП на Одесской трассе в Киеве: грузовик столкнулся с легковыми авто

В Киеве 20 ноября на Одесской трассе возле разворота Виты Почтовой столкнулись несколько автомобилей и грузовик. От мощного удара фура перевернулась.

Об этом информируют в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

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Известно, что в результате столкновения грузовик перевернулся, есть пострадавшие. В сообществе также уточняют, что авария случилась возле Южного кладбища. К счастью, обошлось без жертв, однако известно о пострадавших в результате ДТП.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители и медики, причину столкновения автомобилей выясняют.

Смотрите видео с места масштабного ДТП в Киеве: