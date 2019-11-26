11:31
26 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Няш-мяш" – украинский агент . Фекалии тушили авто в России
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 ноября
      Вести.UA: Очередная лажа от Мосийчука. Двойники "слуг народа"
      Вєсті.UA
      20:58, 25 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Масштабное ДТП на трассе "Киев-Одесса": в результате гололеда столкнулись 11 машин – фото

      203 Читати новину українською
      ДТП на трассе "Киев – Одесса" / ck.dsns.gov.ua

      Утром 26 ноября в Черкасской области произошла авария с участием 10 автомобилей и рейсового автобуса. Пострадали трое людей.

      5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением "Варшава - Херсон" попали в аварию. В автобусе находилось 20 пассажиров. Никто из них не пострадал. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.

      К теме: ДТП в Киеве: четыре авто столкнулись на Набережном шоссе – фото, видео

      К ликвидации последствий ДТП привлечены спасатели на 1 специальном автомобиле и 6 человек личного состава.

      Движение по трассе происходит в реверсном режиме.

       

      Последствия аварии на трассе "Киев – Одесса" / фото ГСЧС

      Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака
      сегодня
      1035
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости Черкасс Аварии и ДТП ГСЧС
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тбилиси протестует: все, что нужно знать о митингах в Грузии
      сегодня , 11:31 Тбилиси протестует: все, что нужно знать о митингах в Грузии
      Світлана Попова 936
      Як зібрати сили в кулак та змінити своє життя на краще
      сегодня , 10:00 Як зібрати сили в кулак та змінити своє життя на краще
      Під обкладинкою 483
      Кому нужен импичмент Трампа?
      сегодня , 08:40 Кому нужен импичмент Трампа?
      Борис Немировський 123
      О кадровых чистках, повышении зарплат и серьезных изменениях на таможне: интервью с Нефедовым
      сегодня , 08:00 О кадровых чистках, повышении зарплат и серьезных изменениях на таможне: интервью с Нефедовым
      Леся Виговська 297
      Судьба недвижимости Клименко и СМИ Курченко, – интервью с председателем АРМА
      сегодня , 07:01 Судьба недвижимости Клименко и СМИ Курченко, – интервью с председателем АРМА
      Ірина Поліщук 218
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук