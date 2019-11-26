Масштабное ДТП на трассе "Киев-Одесса": в результате гололеда столкнулись 11 машин – фото

Утром 26 ноября в Черкасской области произошла авария с участием 10 автомобилей и рейсового автобуса. Пострадали трое людей.

5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением "Варшава - Херсон" попали в аварию. В автобусе находилось 20 пассажиров. Никто из них не пострадал. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.

К теме: ДТП в Киеве: четыре авто столкнулись на Набережном шоссе – фото, видео

К ликвидации последствий ДТП привлечены спасатели на 1 специальном автомобиле и 6 человек личного состава.

Движение по трассе происходит в реверсном режиме.

Последствия аварии на трассе "Киев – Одесса" / фото ГСЧС