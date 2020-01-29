Масштабное ДТП под Днепром: столкнулись 7 авто, в том числе 2 грузовика – есть пострадавший

На въезде в Днепр одна за другой произошли сразу три аварии. В целом в них приняли участие не менее 7 машин. К сожалению, есть пострадавший – мужчина был госпитализирован. Инцидент произошел примерно в 9:00 29 января на Криворожской трассе.

Предварительно, по направлению к городу на обочине остановился пассажирский автобус, чтобы заменить колесо. В это время рядом проезжала фура. Пытаясь объехать автобус, водитель грузовика пытался вывернуть влево, но не смог осуществить маневр и в конце концов столкнулся с Chevrolet. Также машина задела мужчину-пассажира, который стоял на обочине. Мужчину госпитализировали с ушибами, пишет "Информатор".

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Через мгновение здесь произошло другое столкновение. Водитель другого грузовика пытался объехать аварию островком безопасности, но увяз в мокрой земле. Это еще больше осложнило движение. Через несколько минут недалеко от аварии столкнулись Toyota и Audi. И первая слетела в кювет, но остановилась в нескольких метрах перед деревом. К счастью никто не пострадал.

Впоследствии произошло еще одно ДТП. Столкнулись Subaru, Fiat и Audi. Предварительно известно, что в результате аварии никто не пострадал.

Масштабное ДТП с участием 7 машин на въезда в Днепр

На месте работали патрульные. Поскольку движение было затруднено, они его регулировали. Пробка в сторону Днепра держалась не менее 1 часа. Обстоятельства всех ДТП устанавливают специалисты.

Под Днепром произошло 3 аварии с участием 7 машин: видео

К слову, недавно на трассе Киев – Одесса столкнулись сразу 11 машин, в том числе рейсовый автобус с пассажирами и грузовик. В результате пострадали 7 человек. Один из пострадавших впал в кому. Кроме того, погиб водитель автобуса.