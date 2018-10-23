Масштабное ДТП с автокраном в Киеве: юристы рассказали, как получить возмещение убытков

Юристы обнародовали информацию о том, как можно получить возмещение убытков за поврежденное в киевском ДТП с краном авто. Так, правозащитники сообщили, как быть в случаях, если есть КАСКО, и если его нет.

Соответствующую информацию на своей странице в Facebook опубликовала юридическая компания "Страховой юрист".

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Для тех автовладельцев, которые были застрахованы по КАСКО, – ситуация, конечно, лучше – при соблюдении страхователем всех обязанностей (и при условии, что страховая компания является платежеспособной) страховщик оплатит возмещения (полностью или в пропорции),

– отметили юристы.

Так, застрахованным по КАСКО автомобилистам следует:

Позвонить страховщику и сообщить о наступлении страхового случая. В сроки, предусмотренные Договором – подать письменное заявление о наступлении страхового случая, заявление о выплате страхового возмещения вместе с идентификационными документами. Не ремонтировать транспортное средство до момента его осмотра страховщиком. Предоставить страховщику процессуальный документ об окончании расследования. Согласовать со страховщиком размер страхового возмещения. При необходимости оспорить размер страхового возмещения.

В то же время правозащитники предоставили рекомендации и тем, кто не был застрахован по КАСКО. Так, им советуют узнать, где был застрахован автокран по полису автогражданки, обратиться к страховщику с письменным заявлением о наступлении страхового случая, не ремонтировать авто до момента осмотра страховщиком и предоставить ему процессуальный документ об окончании расследования.

Также в юридической компании указали, как получить возмещение потерпевшим в резонансном ДТП:

Пятикратный лимит ответственности страховщика – 1 миллион гривен. Средств точно всем хватит. Храните и подавайте в страховую – абсолютно все чеки на лечение. Если пострадавшие все сделают правильно – возмещение получат,

– заверили юристы.

Напомним, утром 23 октября в центре Киева, на бульваре Леси Украинки, произошло масштабное ДТП. Автомобильный кран протаранил несколько автомобилей, к счастью, обошлось без человеческих жертв. В результате аварии пострадали три человека, один госпитализирован.

Что такое КАСКО?

Это страхование только самого транспортного средства от рисков, которые могут возникнуть при использовании автомобиля. Так, есть "полное каско" и "частичное". Страховыми случаями являются следующие события: кража танспортного средства, повреждение или уничтожение автомобиля третьими лицами, ДТП, пожар или взрыв (кроме поджога) и повреждения в результате стихийных бедствий

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