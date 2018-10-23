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      Масштабное ДТП с автокраном в Киеве: юристы рассказали, как получить возмещение убытков

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      Масштабное ДТП с автокраном в Киеве
      Масштабное ДТП с автокраном в Киеве / Фото из открытых источников

      Юристы обнародовали информацию о том, как можно получить возмещение убытков за поврежденное в киевском ДТП с краном авто. Так, правозащитники сообщили, как быть в случаях, если есть КАСКО, и если его нет.

      Соответствующую информацию на своей странице в Facebook опубликовала юридическая компания "Страховой юрист".

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      Для тех автовладельцев, которые были застрахованы по КАСКО, – ситуация, конечно, лучше – при соблюдении страхователем всех обязанностей (и при условии, что страховая компания является платежеспособной) страховщик оплатит возмещения (полностью или в пропорции),
      – отметили юристы.

      Так, застрахованным по КАСКО автомобилистам следует:

      1. Позвонить страховщику и сообщить о наступлении страхового случая.
      2. В сроки, предусмотренные Договором – подать письменное заявление о наступлении страхового случая, заявление о выплате страхового возмещения вместе с идентификационными документами.
      3. Не ремонтировать транспортное средство до момента его осмотра страховщиком.
      4. Предоставить страховщику процессуальный документ об окончании расследования.
      5. Согласовать со страховщиком размер страхового возмещения.
      6. При необходимости оспорить размер страхового возмещения.

      В то же время правозащитники предоставили рекомендации и тем, кто не был застрахован по КАСКО. Так, им советуют узнать, где был застрахован автокран по полису автогражданки, обратиться к страховщику с письменным заявлением о наступлении страхового случая, не ремонтировать авто до момента осмотра страховщиком и предоставить ему процессуальный документ об окончании расследования.

      Также в юридической компании указали, как получить возмещение потерпевшим в резонансном ДТП:

      Пятикратный лимит ответственности страховщика – 1 миллион гривен. Средств точно всем хватит. Храните и подавайте в страховую – абсолютно все чеки на лечение. Если пострадавшие все сделают правильно – возмещение получат,
      – заверили юристы.

      Напомним, утром 23 октября в центре Киева, на бульваре Леси Украинки, произошло масштабное ДТП. Автомобильный кран протаранил несколько автомобилей, к счастью, обошлось без человеческих жертв. В результате аварии пострадали три человека, один госпитализирован.

      Что такое КАСКО?
      Это страхование только самого транспортного средства от рисков, которые могут возникнуть при использовании автомобиля. Так, есть "полное каско" и "частичное". Страховыми случаями являются следующие события: кража танспортного средства, повреждение или уничтожение автомобиля третьими лицами, ДТП, пожар или взрыв (кроме поджога) и повреждения в результате стихийных бедствий

      Кран протаранил около 20 машин в Киеве: смотрите видео

       

      Теги: Новости Киева Аварии и ДТП Авария с краном в Киеве Транспорт
      Источник: 24 Канал
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