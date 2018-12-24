Масштабное ДТП в Индии: столкнулось 50 автомобилей, 8 человек погибли – жуткие фото и видео
В понедельник, 24 декабря, в индийском штате Харьяна на трассе Рохтак – Тевари вблизи города Джаджар столкнулось 50 автомобилей. В результате аварии погибли восемь человек, семеро из них – женщины.
Об этом сообщил телеканал NDTV.
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Еще десять пострадавших госпитализировали, врачи оценивают их состояние как критическое.
Масштабное ДТП произошло из-за столкновения внедорожника с грузовиком, которое и привело к ряду дальнейших аварий. Среди автомобилей, пострадавших, есть легковые и грузовые машины, автофургоны и школьный автобус.
В результате инцидента на шоссе образовался затор длиной примерно два километра.
По предварительной версии, причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия, а именно густой туман и слабая видимость до 500 метров.
Ом Пракаш Дханка, министр сельского хозяйства штата, уже посетил правительственную больницу в Джаджаджаре, в которой находятся пострадавшие. Государственное правительство объявило о выплате семьям погибших и пострадавших.
Напомним, 22 декабря в Непале автобус со студентами слетел в пропасть. В результате аварии погибли по меньшей мере 23 человека.