Масштабное ДТП в Индии: столкнулось 50 автомобилей, 8 человек погибли – жуткие фото и видео

В понедельник, 24 декабря, в индийском штате Харьяна на трассе Рохтак – Тевари вблизи города Джаджар столкнулось 50 автомобилей. В результате аварии погибли восемь человек, семеро из них – женщины.

Об этом сообщил телеканал NDTV.

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Еще десять пострадавших госпитализировали, врачи оценивают их состояние как критическое.

Масштабное ДТП произошло из-за столкновения внедорожника с грузовиком, которое и привело к ряду дальнейших аварий. Среди автомобилей, пострадавших, есть легковые и грузовые машины, автофургоны и школьный автобус.

В результате инцидента на шоссе образовался затор длиной примерно два километра.

По предварительной версии, причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия, а именно густой туман и слабая видимость до 500 метров.

Ом Пракаш Дханка, министр сельского хозяйства штата, уже посетил правительственную больницу в Джаджаджаре, в которой находятся пострадавшие. Государственное правительство объявило о выплате семьям погибших и пострадавших.

7 killed after 50 vehicles pile-up because of dense fog in Haryana's Jhajjar. pic.twitter.com/KfijPXZipp — DNA (@dna) 24 грудня 2018 р.

#Haryana: 7 killed in 50 vehicle pileup on Rohtak-Rewari highway due to dense fog conditions pic.twitter.com/3Wq7AjBWf9 — ANI (@ANI) 24 грудня 2018 р.

Напомним, 22 декабря в Непале автобус со студентами слетел в пропасть. В результате аварии погибли по меньшей мере 23 человека.