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      Масштабное ДТП в Индии: столкнулось 50 автомобилей, 8 человек погибли – жуткие фото и видео

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      Смертельное ДТП в Индии
      Смертельное ДТП в Индии

      В понедельник, 24 декабря, в индийском штате Харьяна на трассе Рохтак – Тевари вблизи города Джаджар столкнулось 50 автомобилей. В результате аварии погибли восемь человек, семеро из них – женщины.

      Об этом сообщил телеканал NDTV.

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      Еще десять пострадавших госпитализировали, врачи оценивают их состояние как критическое.

      Масштабное ДТП произошло из-за столкновения внедорожника с грузовиком, которое и привело к ряду дальнейших аварий. Среди автомобилей, пострадавших, есть легковые и грузовые машины, автофургоны и школьный автобус.

      В результате инцидента на шоссе образовался затор длиной примерно два километра.

      По предварительной версии, причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия, а именно густой туман и слабая видимость до 500 метров.

      Ом Пракаш Дханка, министр сельского хозяйства штата, уже посетил правительственную больницу в Джаджаджаре, в которой находятся пострадавшие. Государственное правительство объявило о выплате семьям погибших и пострадавших.

      Напомним, 22 декабря в Непале автобус со студентами слетел в пропасть. В результате аварии погибли по меньшей мере 23 человека.

      Теги: Аварии и ДТП Индия Жертвы
      Источник: 24 Канал
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