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      Масштабное ДТП в Киеве с участием трех авто и маршрутки: пострадали четыре человека

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      Масштабное ДТП в Киеве
      Масштабное ДТП в Киеве / Вартові.Еспресо

      В дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей и маршрутного такси на перекрестке улиц Елены Телиги и Дорогожицкой в Киеве пострадали четыре человека. Они с различными травмами госпитализированы в больницу.

      "Вартови.Еспресо" сообщили, что водитель автомобиля Chevrolet Aveo на немалой скорости двигался со стороны Петровки в направлении станции метро "Шулявская". По словам свидетелей, проехав перекресток с улицы Щусева на запрещающий сигнал светофора, Chevrolet на следующем перекрестке с улицы Дорогожицкая, протаранил задний бампер Fiat Doblo. После чего Chevrolet продолжил свое движение и врезался в зад Mitsubishi Outlander.

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      Отмечается, что потом неуправляемый Chevrolet врезался в заднюю часть маршрутки. После этого автомобиль развернуло на 180 градусов и он загорелся. Водители, которые проезжали мимо, сразу отреагировали на вспышку и самостоятельно, до прибытия спасателей ГСЧС, потушили пламя своими огнетушителями.

      По прибытии на место аварии спасатели с помощью специнструмента, достали из деформированной машины водителя Chevrolet, который был без сознания. Кроме него, также пострадали еще трое пассажиров из маршрутки "Богдан". Всех четырех госпитализировали медики "скорой" с травмами различной степени тяжести.

      На видеозаписи видно, что стрелка спидометра Chevrolet остановилась на отметке 160 км/ч. С какой же на самом деле скоростью двигался водитель установит следственно-оперативная группа, которая работала на месте инцидента.

       

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      Теги: Аварии и ДТП Новости Киева Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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