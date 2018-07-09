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Масштабное ДТП в оккупированном Крыму: столкнулись 5 автомобилей и мотоцикл

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В результате масштабного ДТП погибли 3 человека, еще 3 получили ранения
В результате масштабного ДТП погибли 3 человека, еще 3 получили ранения / российская пресс-служба МЧС по Крыму

В результате масштабного ДТП с участием 5 автомобилей и мотоцикла, которое произошло 8 июля на трассе Симферополь – Харьков, погибли 3 человека, еще 3 получили ранения. Среди погибших – 9-летняя девочка, которую перевозили на мотоцикле.

Об аварии информирует российское МЧС в оккупированном Крыму.

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По состоянию на 22:00 сообщалось о том, что пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии с участием пяти автомобилей и мотоцикла на 634 километре трассы Симферополь – Харьков возле села Новоандреевка доставлены в 6 городскую больницу города Симферополя.

Утром 9 июня в крымских СМИ, которые ссылаются на российское МВД в Крыму, появилась информация о трех погибших в результате аварии людей. Столько же – получили травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортном происшествии на территории Красногвардейского района.

В ночь с 8 на 9 июля в Красногвардейском районе на трассе Симферополь – Джанкой произошло ДТП с участием шести транспортных средств. В результате ДТП, по предварительной информации три человека погибли. Среди погибших – девятилетняя девочка. Еще трое получили телесные повреждения разной степени тяжести,
– сообщили в пресс-службе.

Точно не известно, что стало причиной масштабной аварии.

Отмечалось, что на месте происшествия работали службы экстренного реагирования. Всего в ликвидации последствий ДТП были задействованы 24 человека и 9 единиц техники в том числе от МЧС 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Теги: Новости Украины Дети Новости Крыма Аннексия Крыма Аварии и ДТП Жертвы
Источник: 24 Канал
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