Масштабное "заминирование" в Харькове: что известно

В Харькове "заминировали" все вокзалы, супермаркеты, отделение скорой и роддома. Правоохранители и взрывотехники осматривают помещения и прилегающие территории.

Сообщение о закладке взрывчатки пришло на электронный ящик полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковские области.

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В полицию Харькова поступило сообщение о заминировании всех торговых центров, гипермаркетов, родильных домов, отделений скорой помощи и вокзалов,

– говорится в сообщении.

После этого полицейские и взрывотехники выехали по адресам всех указанных в сообщении зданий.

Сейчас продолжается осмотр помещений и прилегающих территорий.

К слову, в Кропивницком правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, который по всей стране "минировал" вокзалы. Оказалось, что таким образом он просто хотел "привлечь внимание к себе".

Обратите внимание! В Украине предусмотрено наказание за ложные сообщения о заминировании. Если такого минера задержат, ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.