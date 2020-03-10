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      Масштабное "заминирование" в Харькове: что известно

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      В Харькове "заминировали" все вокзалы, супермаркеты, отделение скорой и роддома. Правоохранители и взрывотехники осматривают помещения и прилегающие территории.

      Сообщение о закладке взрывчатки пришло на электронный ящик полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковские области.

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      В полицию Харькова поступило сообщение о заминировании всех торговых центров, гипермаркетов, родильных домов, отделений скорой помощи и вокзалов,
      – говорится в сообщении.

      После этого полицейские и взрывотехники выехали по адресам всех указанных в сообщении зданий.

      Сейчас продолжается осмотр помещений и прилегающих территорий.

      К слову, в Кропивницком правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, который по всей стране "минировал" вокзалы. Оказалось, что таким образом он просто хотел "привлечь внимание к себе".

      Обратите внимание! В Украине предусмотрено наказание за ложные сообщения о заминировании. Если такого минера задержат, ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Фейковые заминирования Полиция Новости Харькова Новости Украины
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