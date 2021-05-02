Масштабна пожежа пилорами на Харківщині: гасили всю ніч і згоріла людина – фото
У Балаклійському районі на Харківщині загорівся цех пилорами. Це трапилося вночі 2 травня. Туди прибули 4 загони надзвичайників, однак вогонь не могли погасити до ранку.
Источник:ДСНС Харківщини
Під час пожежі загинув чоловік, якому було приблизно 50 років (народився в 1971 році). Це трапилося в селищі міського типу Андріївка на вулиці Заводська, 44.
До теми Масштабна пожежа у Кривому Розі: вогонь охопив понад 100 квадратних метрів – фото
Більше про займання
До пожежників звернулися приблизно о 2 годині ночі. До їх приїзду полум'я охопило площу приблизно 400 квадратних метрів.
Початок гасіння масштабної пожежі пилорами / Фото ДСНС Харківщини
Вогонь майже повністю знищив приміщення цеху. Усі дерев'яні вироби та відходи деревини там згоріли до тла.
Світанок на пожежі пилорами в Андріївці / Фото ДСНС Харківщини
На місце прибули 3 відділення надзвичайників на автоцистернах, а також одне відділення місцевих пожежників селища.
Надзвичайники майже повністю загасили пожежу на пилорамі / Фото ДСНС Харківщини
Вогнеборцям вдалося локалізували пожежу о 04:09. Однак повністю її погасили тільки о 09:00.
Селище міського типу Андріївка, де трапилася пожежа / Карта google
Поделиться новостью