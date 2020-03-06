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      Масштабную схему финансирования луганских боевиков организовали через киевский банк: детали

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      Двое украинцев, которые с 2014 года постоянно проживают на временно оккупированной части Луганской области, организовали схему незаконного финансирования луганских боевиков. Впрочем масштабный механизм финансирования оккупантов разоблачила Служба безопасности Украины.

      Для финансирования боевиков на подконтрольной украинской власти территории специально создали псевдофинансовое учреждение "Первый коммерческий центр", сообщает Служба безопасности Украины.

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      Эта структура обеспечивала перевод и снятие на оккупированной Луганщине денег с банковских карт Украины и России, а также операций по обмену валюты. Благодаря этой схеме злоумышленники осуществляли денежные переводы, используя международные платежные системы.

      Под кураторством формирований боевиков и ФСБ России в оккупированной части Луганской области под брендом "Первого коммерческого центра" создали разветвленную систему отделений. Для их работы задействовано более 300 человек, более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более тысячи карточек украинских банков.

      Благодаря такой схеме злоумышленники переводили деньги с подконтрольной территории, а также за процент помогали делать это жителям и коммерческим структурам временно оккупированных регионов.

      Со своих незаконных доходов организаторы схемы платили так называемые "налоги" ненастоящим "государственным органам" пророссийских боевиков. За эти деньги происходило финансирование вооруженных формирований оккупантов.

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      Такой деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из банков. Она, нарушая законодательство, проводила денежные переводы через международные платежные системы для клиентов "Первого коммерческого центра".

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      Следователи Службы безопасности провели по этому делу ряд обысков и изъяли:

      • мобильные терминалы;
      • деньги;
      • банковские карты;
      • документацию.

      Также были заблокированы банковские счета, на которых было около 20 миллионов гривен. Ими пользовались организаторы схемы.

      Сейчас правоохранители сообщили о подозрении одному из руководителей "Первого коммерческого центра", который находится на контролируемой Украиной территории. Его подозревают в финансировании боевиков. Наказание за такое преступление предусматривает до 7 лет заключения.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Оккупированные территории Деньги Пророссийские боевики Служба безопасности Украины СБУ
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