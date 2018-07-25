Масштабные лесные пожары в Греции видно из космоса: фото

Масштабные лесные пожары в Греции близ Афин достигли таких масштабов, которые можно увидеть из космоса.

Фото из космоса сделал европейский спутник Sentinel 2 из программы "Коперник".

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В понедельник, 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар. Она быстро распространяется, в частности из-за сильного ветра.

Сейчас центр пожаров находится в районе прибрежного курортного города Кинета, а также у городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас, где введен режим чрезвычайного положения.

MUNDO | Televisão da Grécia informa que chega a 60 o número de mortos pelos incêndios florestais no país em meio à grande onda de calor na Europa. Satélite Sentinel-2 registrou incêndios no território grego. #πυρκαγιών #φωτια #αττικη pic.twitter.com/rvGh57JXvy — MetSul Meteorologia (@metsul) 24 июля 2018 г.

По последним данным погиб 81 человек. По меньшей мере 187 человек, в том числе 23 детей, получили ранения. Количество пропавших без вести до сих пор неизвестно.



Пожар в Греции из космоса

Ранее Департамент национальной обороны Греции обнародовал кадры аэросъемки, на которых видно разрушительные последствия пожаров.