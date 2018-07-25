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Масштабные лесные пожары в Греции видно из космоса: фото

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Масштабные лесные пожары в Греции близ Афин достигли таких масштабов, которые можно увидеть из космоса.

Фото из космоса сделал европейский спутник Sentinel 2 из программы "Коперник".

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В понедельник, 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар. Она быстро распространяется, в частности из-за сильного ветра.

Сейчас центр пожаров находится в районе прибрежного курортного города Кинета, а также у городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас, где введен режим чрезвычайного положения.

По последним данным погиб 81 человек. По меньшей мере 187 человек, в том числе 23 детей, получили ранения. Количество пропавших без вести до сих пор неизвестно.

Пожежа в Греції з Космосу
Пожар в Греции из космоса

Ранее Департамент национальной обороны Греции обнародовал кадры аэросъемки, на которых видно разрушительные последствия пожаров.

Теги: Жертвы Пожар Греция Техно Космос
Источник: 24 Канал
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