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      СБУ обнаружила имитацию ремонта самолетов в аэропортах Одессы и Киева: что известно

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      Самолетам одной из украинских авиакомпаний предоставляли некачественное техобслуживание / ssu.gov.ua

      В международных аэропортах Одессы и Киева вместо ремонта самолетов проводили лишь его имитацию. А самолеты одной из украинских авиакомпаний летали с поддельными документами о техническом обслуживании. Это могло привести к трагическим последствиям.

      Факты несоблюдения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по техобслуживанию разоблачили сотрудники СБУ.

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      К нарушениям прибегали в аэропортах "Одесса" и "Киев". Пассажирские самолеты одной из украинских авиакомпаний имели сфальсифицированные документы о ремонте.

      Использование фактически неисправных пассажирских самолетов могло привести к возникновению внештатных ситуаций, в частности катастроф с человеческими жертвами,
      – говорится в сообщении.

      літаки
      Самолеты одной из авиакомпаний имели сфальсифицированные технические документы

      Из-за выявленных правонарушений авиакомпании отменили разрешение на выполнение пассажирских перевозок. А самолетам аннулировали сертификаты летной годности.

      авіація літаки
      Неисправности в самолетах могли привести к масштабным жертвам

      Что известно об аэропортах Киев и Одесса?
      Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского – второй крупнейший пассажирский международный аэропорт Украины и Киева. Расположен в пределах столичного микрорайона Жуляны, в 8 километрах к юго-западу от центра города. Полеты выполняют авиакомпании: Wizz Air, Belavia, Alitalia, LOT, Vueling Airlines, Pegasus, УРГА, "Мотор Сич".

      Международный аэропорт "Одесса" расположен в 7 километрах юго-западнее центра города. Принадлежит к крупнейшим аэропортам Украины. Связан воздушными линиями со многими городами Украины, Восточной Европы, а также странами Западной Европы, Азии и Африки.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Одессы авиация СБУ Новости Киева
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