СБУ обнаружила имитацию ремонта самолетов в аэропортах Одессы и Киева: что известно

В международных аэропортах Одессы и Киева вместо ремонта самолетов проводили лишь его имитацию. А самолеты одной из украинских авиакомпаний летали с поддельными документами о техническом обслуживании. Это могло привести к трагическим последствиям.

Факты несоблюдения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по техобслуживанию разоблачили сотрудники СБУ.

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К нарушениям прибегали в аэропортах "Одесса" и "Киев". Пассажирские самолеты одной из украинских авиакомпаний имели сфальсифицированные документы о ремонте.

Использование фактически неисправных пассажирских самолетов могло привести к возникновению внештатных ситуаций, в частности катастроф с человеческими жертвами,

– говорится в сообщении.



Самолеты одной из авиакомпаний имели сфальсифицированные технические документы

Из-за выявленных правонарушений авиакомпании отменили разрешение на выполнение пассажирских перевозок. А самолетам аннулировали сертификаты летной годности.



Неисправности в самолетах могли привести к масштабным жертвам

Что известно об аэропортах Киев и Одесса?

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского – второй крупнейший пассажирский международный аэропорт Украины и Киева. Расположен в пределах столичного микрорайона Жуляны, в 8 километрах к юго-западу от центра города. Полеты выполняют авиакомпании: Wizz Air, Belavia, Alitalia, LOT, Vueling Airlines, Pegasus, УРГА, "Мотор Сич".



Международный аэропорт "Одесса" расположен в 7 километрах юго-западнее центра города. Принадлежит к крупнейшим аэропортам Украины. Связан воздушными линиями со многими городами Украины, Восточной Европы, а также странами Западной Европы, Азии и Африки.