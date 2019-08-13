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      Масштабные пожары в Греции: горит остров неподалеку Афин, украинский МИД предостерегает туристов

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      Пожар на острове Эвбея близ Афин
      Пожар на острове Эвбея близ Афин / Getty images

      В Греции бушуют масштабные пожары. Пламя с новой силой охватило остров Эвбея. Он расположен в 80 километрах от Афин.

      Эвбея – второй по величине остров после Крита, расположенный в Эгейском море. Огонь быстро распространяется по его центральной части. К эвакуации уже готовят жителей трех сел, передает Ekathimerini.

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      Так, власти уже эвакуировали монастырь Панагия Макрималлис. К тушению пожара на острове привлечены 80 пожарных с 39 пожарными автомобилями. Сбрасывать воду на охваченные пламенем участки им помогает авиация в составе 4 самолетов и 2 вертолетов.

      Кстати! Пожару на острове Эвбея предшествовало масштабное возгорание близ Афин. Огонь был такой силы, что высота языков пламени местами достигала 20 метров. С пожаром борются 130 пожарных и даже корабль ВМС Греции. Сгорело два дома, однако информация о погибших или пострадавших не поступала. На данный момент пожар ликвидирован. Похожие пожары бушевали на острове Элафонисос и в городе Марафон.

      Греція пожежі
      пожежа Греція
      Пожар на острове Эвбея, Греция/ фото Getty images

      Тушению пожара на Эвбее препятствует сильный ветер, дующий в районе и неровная местность. Так, дым от пожаров на этом острове покрывает часть Афин дымкой.

      Важно! Существует большая вероятность возникновения пожаров в Греции и в дальнейшем. Синоптики передают, что в стране сохранится очень жаркая и ветреная погода. В стране объявили самый высокий уровень пожарной опасности. В связи с этим отечественный МИД рекомендует гражданам Украины ограничить передвижения по некоторым районам Греции, а также находиться по возможности ближе к воде.

       

      blog_ava
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      Теги: Чрезвычайное происшествие Отдых Греция Пожар
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