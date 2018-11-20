Масштабные учения спасательных служб: жителей и гостей Киева призывают не паниковать

С 20 по 22 ноября включительно спасательные службы столицы проведут масштабные учения. Жителей города предупреждают, что будут включены сирены оповещения о чрезвычайных ситуациях. Работники будут тренироваться для повышения эффективности работы в мирное время и в особый период, выполняя практические задания в разных районах Киева. Также к учениям будет привлечено более 50 единиц техники.

Об этом сообщил "Официальный портал Киева".

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Также жителей Киева просят не пугаться звука электросирен и обратить внимание, что 20 ноября возможен их запуск в Оболонском районе, а 21 ноября – в Днепровском и Деснянском районах.

Призываем жителей города не паниковать в случае передвижения по городу большого количества аварийной-спасательной техники, включения сирены, и с пониманием относиться к возможным неудобствам из-за практической отработки общегородских учений,

– говорится в сообщении.

Стоит знать, что практические занятия пройдут на пункте пропуска в направлении Вышгород-Овруч в Оболонском районе. В частности, с 12 до 13 часов будут отрабатывать мероприятия по ограничению на проезд по городу грузового транспорта в случае ухудшения погодных условий, сопровождающихся сильным снегопадом.

Тренироваться защищать население при возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера, распространения опасного химического вещества будут с 14:30 до 16:30. Этот тип тренировки будет содержать отработку эвакуации жителей, в том числе – лиц с инвалидностью.



Спасатели просят киевлян не паниковать во время гула сирен - речь идет лишь об учебе

21 ноября 2018 года испытанием для спасателей станет "сильное подтопление" и ликвидация его последствий – с 11 до 17 часов на территории Государственного университета инфраструктуры и технологий в Подольском районе, а также в Печерском и Оболонском районах.

22 ноября 2018 года задачей станет борьба с последствиями прорыва сети, авария тепло - и электроснабжения Днепровского и Деснянского районов Киева, практические занятия продлятся с 12 до 14 часов. Остаток дня будут идти тренировки по действиям в особый период – введение правового режима военного положения.

Напомним, ВСУ совместно с подразделениями СБУ, Госпогранслужбы, Нацполиции, Национальной гвардии и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проводили тактические противодиверсионные учения в Одесской области.